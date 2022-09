Guerre en Ukraine : des Russes fuient leur pays par milliers

En Russie, mercredi 28 septembre, la fuite continue pour échapper à la guerre et à une éventuelle mobilisation dans les rangs de l'armée. On assiste à un exode très important aux frontières. Plus de 260 000 Russes auraient quitté le pays. Les files d'attente s'allongent. Certains fuient même à vélo, comme en Géorgie. "Il y a un trafic énorme du côté russe. On reste plus de 24 heures bloqués à la frontière. Il y a beaucoup de jeunes hommes", explique un Russe, bicyclette à la main.

La Géorgie et le Kazakhstan privilégiés pour fuir

La Géorgie fait partie des pays qui ne demandent pas de visa d’entrée aux citoyens russes. Cette destination est donc privilégiée par les fuyards. C’est la même situation à la frontière avec le Kazakhstan. À Oural (Kazakhstan), la ville la plus proche de la frontière, les files d’attente s’allongent devant le ministère de l’Intérieur. Les jeunes Russes cherchent à régulariser leur situation.