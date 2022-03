Guerre en Ukraine : des réfugiés ukrainiens accueillis dans une commune du Morbihan

À Beignon (Morbihan), Valentina Hrigorieva et Lena visitent leur future maison. En quelques jours, un élan de solidarité s'est improvisé dans la commune. Les habitants ont déposé des dons, et Dominique Lamballe a trouvé une location pour elles, une autre jeune femme et leurs enfants. Elles sont arrivées dimanche 6 mars en Bretagne, après trois jours de train depuis leur ville de Dnipro (Ukraine).



Une rencontre avec la population prévue

Si Dominique Lamballe les a prises en charge, c'est qu'il est leur cousin par alliance : sa femme est russo-ukrainienne. Quand un cousin les a appelés au secours, il a décidé de passer à l'acte. Pour faciliter l'intégration de ces réfugiés dans la commune, une rencontre avec la population est prévue. Les enfants seront également accueillis à l'école. Dominique Lamballe, qui est également chef d'entreprise, leur a aussi trouvé du travail.