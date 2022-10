Guerre en Ukraine : des habitants ukrainiens accusés d'avoir collaboré avec les Russes

La ligne de front n'est qu'à six kilomètres de Velyka Oleksandrivka (Ukraine), dans la région de Kherson, mardi 11 octobre. Cette ville vient d'être libérée après sept mois sous occupation russe. "On a réussi à traverser la rivière qui la protégeait. Il faut les repousser de l'autre côté du fleuve Dnipro avant l'hiver, et aller jusqu'à la Crimée", explique le commandant Ruslan Ruha, qui dirige l'une des trois brigades qui ont libéré la ville.

"Pour de la nourriture, il a donné des informations aux Russes"

Dans le quartier général installé par les forces ukrainiennes, trois habitants de la ville ont été arrêtés lundi, tous accusés d'avoir collaboré avec l'ennemi. "Pour de la nourriture, il a donné des informations aux Russes", affirme le commandant Ruslan Ruha. Une accusation réfutée par le principal intéressé. L'homme est accusé d'avoir dénoncé des habitants et d'avoir pillé des magasins. Le commandant appelle un habitant, qui confirme les accusations. L'homme finit par dire qu'il agissait sous la menace des soldats russes. Une femme a aussi été arrêtée : elle est accusée de s'être mise en couple avec un soldat russe d'origine tchétchène. Les habitants arrêtés seront bientôt interrogés par les services de renseignement ukrainiens.