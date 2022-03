Guerre en Ukraine : des Français ont pu quitter la capitale Kiev, les populations organisent leur résistance

C. Cuello, M. de Chalvron, F. Le Moal, C. Kenck, P. Miette, A. Demchuk, P. Brame

Les affrontements se rapprochent de plus en plus de Kiev, la capitale de l'Ukraine, au huitième jour de l’invasion russe. Grâce à une équipe de journalistes de France Télévisions, un couple franco-ukrainien a pu rejoindre un bus affrété pour évacuer la ville, jeudi 3 mars. "Ça sera un soulagement lorsqu’on aura le passeport tamponné à la frontière, car c’est une zone de guerre", explique Ange, ressortissant français. Le bus va prendre la direction de la frontière polonaise.

La population tente d’organiser la résistance

Dans Kiev, au même moment, une alerte et des sirènes retentissent. Tous les habitants doivent rejoindre les abris sous les immeubles. Certains ne veulent pas quitter leur pays, et la résistance s’organise, avec des barrages de pneus et des bouteilles vides utilisées pour fabriquer des cocktails Molotov. À quinze kilomètres du centre de Kiev, à Gorenka, la guerre est proche : des roquettes ont dévasté cette banlieue résidentielle. "Toute personne qui envahit l’Ukraine avec des armes sera tuée avec mon fusil", répond Pjotr Vyerko, retraité de 81 ans.