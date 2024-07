Guerre en Ukraine : des familles toujours choquées après l’attaque d’un hôpital pour enfants par un missile russe

En Ukraine, un missile de croisière a dévasté, lundi 8 juillet, une partie d’un hôpital pédiatrique de Kiev. Depuis, les enfants et leurs familles sont en état de choc.

Quelques jours après l’attaque, le fragile retour à la normale dans l’hôpital d’Okhmatdyt, établissement pour enfants, touché lundi 8 juillet par une frappe russe. L’impact a tué un pédiatre et le parent d’un enfant malade. Irina et son fils Dmytro, atteint d’un cancer, ont vu la roquette arriver par la fenêtre. "On était dans la chambre, on regardait par la fenêtre et on a vu la roquette s’envoler vers le district de Solomianskyi. One ne pensait pas qu’elle allait s’écraser sur l’hôpital", a expliqué la mère.

36 personnes tuées lors des attaques

Une autre patiente était également présente dans l’hôpital au moment de l’attaque. Encore sous le choc, elle raconte l’horreur : "les escaliers étaient couverts de sang, on avait tellement peur. Depuis quelques temps, les choses étaient redevenues normales, on s’était habitué à la situation, mais là, nous sommes entrés en plein chaos sans comprendre ce qu’il se passait". Lundi dernier, la Russie a lancé une série d’attaques meurtrières dans plusieurs villes d’Ukraine. 36 personnes ont été tuées et une centaine de bâtiments sont endommagés. L’Ukraine demande une nouvelle fois à ses alliés occidentaux de l’aider à renforcer son système de défense anti-aérienne.