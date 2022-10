DIRECT. Guerre en Ukraine : des quartiers de Kiev privés d'électricité et d'eau après des frappes russes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Il n'y a pas queKiev qui est touchée par des frappes ce matin. Le maire de Kharkiv rapporte sur Telegram que deux missiles sont tombés sur sa ville.

: ⚡️40 Russian cruise missiles on Ukraine this morning.

: Russian strikes on Ukraine’s energy infrastructure. Energy terrorism continues.Everyone in Ukraine advised to stay in shelters.

: Sur Twitter, Anton Gerashchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, demande à tous les Ukrainiens de se mettre à l'abri. Il évoque une quarantaine de frappes sur tout le pays.

: Sophie, une jeune habitante de Kiev, vient de m'envoyer ce message : "J'ai pris le métro à 8 heures et ma sœur m'a envoyé un texto pour me dire qu'il y avait des explosions et que je devais rentrer chez moi. Je suis rentrée chez moi, et il n'y a plus d'électricité."

: "A la suite de frappes russes" survenues ce matin, plusieurs quartiers de Kiev sont privés d'électricité et d'eau, écrit sur Telegram, le maire de la ville, Vitaly Klitschko.

: Multiple explosions are spotted in northern Kyiv districts and Kyiv sea https://t.co/HUaR4VPgvt



: Au moins cinq explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP dans la capitale ukrainienne et les alentours, entre 8 heures et 8h20 (il y a une heure de plus là-bas). Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment.

