Guerre en Ukraine : drones maritimes, tirs d'artillerie par applications… Les innovations de l'armée ukrainienne face à la Russie

En Ukraine, la flotte russe de la mer Noire a été attaquée samedi 29 octobre dans le port de Sébastopol en Crimée, territoire sous occupation russe depuis 2014, par des drones maritimes ukrainiens. Des engins d'un type absolument nouveau, jamais employés jusque-là dans une offensive.

Pour attaquer plusieurs bâtiments de la flotte russe, l'armée ukrainienne a utilisé des drones de surface entièrement réalisés par ses soins. On en connait au moins le design général puisque l'un de ces appareils s'était échoué en parfait état sur les côtes de Crimée fin septembre 2022 et avait pu être photographié. Il s'agit d'un petit bateau de quatre à cinq mètres de long, pas plus, et manifestement bourré d'explosifs.

Une bombe flottante dirigée – ce n'est pas la première fois qu'une telle arme est utilisée en guerre mais ce drone de surface est exceptionnel – très bas sur l'eau, qui échappe facilement aux radars. Le drone, propulsé par hydrojets, est très rapide. Ses capteurs infrarouges lui permettent d'opérer de nuit et son système de guidage en temps réel est opéré à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Les dégâts infligés à la flotte de la mer Noire ne sont pas encore connus, mais il semble qu'au moins l'une des trois frégates lance-missiles russes présentes dans la zone ait été touchée.

La guerre depuis son smartphone

Il ne s'agit pas de la première innovation technique que l'armée ukrainienne a pu mettre en œuvre depuis le début du conflit. Les petites innovations techniques sont légion. La plus impressionnante est certainement le système de guidage d'artillerie Gis Art Artillery. Il s'agit d'une application, que n'importe quel soldat peut charger sur son smartphone et qui lui permet de commander un tir d'artillerie, fonction des batteries qui sont dans son secteur. Cela n'a l'air de rien mais c'est très efficace et surtout ultrarapide. Il peut n'y avoir que quelques dizaines de secondes entre une demande d'appui feu sur une cible et son traitement par l'artillerie ukrainienne basée à plusieurs kilomètres de distance. Avec les systèmes militaires classiques, le délai de réponse se compte en minutes, voire en dizaines de minutes suffisamment long pour que la cible puisse changer de place.

Les Ukrainiens ont aussi réussi à adapter certains systèmes. Ils ont développé par exemple le missile de défense côtière Neptune, sur la base d'un ancien missile de conception soviétique mais en améliorant la portée et le système de guidage ce qui leur a permis de frapper à près d'une centaine de kilomètres des côtes le Moskva, navire amiral de la flotte de la mer Noire, en avril 2022 et de le couler.

Plus récemment, on a vu les chasseurs bombardier MIG 29 et Sukhoi 27 ukrainiens, des avions de conception soviétiques capables de tirer des missiles antiradars américains Harm, avec un certain succès. Au moins une peut-être deux batteries sol-air russe S400 – la fine fleur de l'armement anti-aérien russe – ont été détruites grâce à eux.