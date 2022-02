Guerre en Ukraine : des centaines de manifestants ont été arrêtés à Moscou et Saint-Pétersbourg

Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées jeudi 24 février par la police russe à l'occasion de manifestations contre la guerre en Ukraine dans plusieurs villes du pays, selon l'ONG spécialisée OVD-Info. Selon cette organisation, au moins 788 personnes ont été interpellées dans 42 villes, dont près de la moitié à Moscou, où l'AFP a assisté à des dizaines d'arrestations sur la place Pouchkine, dans le centre.



Des dizaines de protestataires ont été interpellés aux abords de la place Pouchkine dans la capitale russe et une cinquantaine d'autres au moins dans la deuxième ville de Russie tandis qu'ils criaient "Non à la guerre !".

Des "graves conséquences judiciaires" en cas d'appels à manifester

Malgré les arrestations et une présence policière importante, quelques groupes isolés gravitaient encore vers 19 heures, heure locale, autour de la place Pouchkine, mitoyenne de la grande avenue Tverskaïa qui descend jusqu'au Kremlin. La place Pouchkine était quadrillée par la police, à la suite d'un appel sur des réseaux sociaux. Des centaines de manifestants se sont rassemblés à Saint-Pétersbourg, jeudi soir.

St. Petersburg against the war pic.twitter.com/AUQPTVS3Nd — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2022

Le ministère de l'Intérieur, le Parquet et le Comité d'enquête avaient tous mis en garde les Russes contre toute action de protestation. Le Comité d'enquête a souligné que les participants à des rassemblements au sujet de "la situation tendue en matière de politique étrangère" ou à des heurts s'exposaient à des poursuites. "Nous vous rappelons que les appels à participer et la participation directe à de telles actions non autorisées entraînent de graves conséquences judiciaires", a-t-il averti.