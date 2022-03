Guerre en Ukraine : de nouveaux bombardements russes ciblent Kiev

Kiev, la capitale de l'Ukraine, est bombardée tous les jours par l'armée russe. Mercredi 16 mars, vers 6h du matin, dans l'ouest de la ville, au moins trois fortes explosions ont retenti, suivies de colonnes de fumée noire dans le ciel. Il s'agirait, entre autres, de frappes russes sur des entreprises aéronautiques. Les missiles russes auraient été interceptés par les forces ukrainiennes. Leurs débris seraient ensuite retombés sur un immeuble résidentiel.

20 000 civils ont pu quitter Marioupol

Pour faire la chasse aux infiltrés russes, Kiev est désormais sous couvre-feu pendant 36 heures, depuis mardi soir et jusqu'à jeudi matin. Les habitants se sont donc précipités dans les supermarchés encore ouverts pour faire des provisions. Au sud-est du pays, à Marioupol, assiégée depuis plusieurs jours, 4 000 voitures, avec à leur bord 20 000 civils, ont pu partir grâce à un couloir humanitaire. Mais 300 000 personnes sont encore coincées dans la ville, terrées dans des caves et privées d'eau, de nourriture et d'électricité.