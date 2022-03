Guerre en Ukraine : dans les Pyrénées-Atlantiques, un collège organise des cours de français pour les jeunes réfugiés

À Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques, un collège organise des cours de français pour les enfants réfugiés ukrainiens, afin de leur permettre de s'intégrer plus vite.

Quinze jours après avoir fui la guerre, Tetiana, 14 ans, vient d'intégrer une classe d'un collège d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). Neuf heures par semaine, la direction de cet établissement a mis en place des cours d'apprentissage du français. "Apprendre le français, c'est facile mais aussi très difficile à la fois. Tout se passe bien, les enfants et les professeurs sont très gentils avec moi", témoigne une jeune réfugiée.



800 enfants ukrainiens scolarisés en France

"Plus vite ils apprendront le français, plus vite ils seront en relation avec les autres, plus vite ils auront le sentiment d'être comme tout le monde", explique Philippe Bancon, directeur du collège. La sœur aînée de Tetiana, architecte en Ukraine, apprend aussi ses premiers mots de français. C'est à sa demande que le couple franco-ukrainien qui l'accueille a trouvé ces cours pour adultes. En France, au moins 800 enfants réfugiés d'Ukraine sont scolarisés.