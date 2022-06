Guerre en Ukraine : dans le Donbass, de nombreux blessés évacués par Médecins sans frontières

L’ONG Médecins sans frontières ​(MSF) s’active dans le Donbass en Ukraine. À la gare de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, alors que les sirènes d’alerte retentissent, le train de l’ONG doit évacuer une vingtaine de civils. Deux femmes arrivent de l’hôpital de Sloviansk, près de la ligne de front. Ce train médicalisé accueille à la fois les blessés de guerre mais aussi les malades​, que les hôpitaux débordés du Donbass ne peuvent plus prendre en charge.

Plus de 1 000 personnes déjà transférées vers des régions plus sûres

"On a cinq lits de soins intensifs. Ces deux-là sont des lits de niveau 3, c’est-à-dire qu’on a les capacités d’avoir des gens qui sont ventilés. On peut aller jusqu’à l’oxygène, 60 litres pour chaque patient donc c’est vraiment un niveau de soins très élevé comme on peut avoir dans un hôpital normal", décrit Marie Burton, coordinatrice du train médicalisé de MSF en Ukraine. Pour répondre à l’urgence, ce train traverse le pays plusieurs fois par mois. Au total, ce sont plus de 1 000 personnes qui ont déjà été transférées vers des régions plus sûres. Une fois à bord, direction Lviv à l’ouest du pays, loin des combats qui font rage dans le Donbass.