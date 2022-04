Guerre en Ukraine : comment parler du conflit aux adolescents ?

À Saint-Lô (Manche), des élèves de seconde parlent de la guerre en Ukraine. Au tableau, l'image de la femme enceinte, évacuée de Marioupol (Ukraine) et décédée quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Les enseignants tentent d'expliquer et de décrypter ces images, qui peuvent être choquantes pour les jeunes. "La prof, elle s'y connaît, alors que, par exemple, si on en parle chez nous, nos parents n'ont pas toutes les informations", témoigne une élève.

Les élèves s'informent sur les réseaux sociaux

La médiatisation du conflit permet aux élèves de suivre la guerre heure par heure. Les professeurs s'adaptent et suivent également l'évolution sur Twitter. "J'ai lu, avant, ce qu'eux ont vu. Et ça, c'est important pour qu'on ne soit pas déconnecté", affirme Christine Cauhapé, professeure d’histoire-géographie au lycée Le Verrier de Saint-Lô. Sur les réseaux sociaux, Hugo Décrypte informe les jeunes, qui s'intéressent particulièrement à cette guerre.