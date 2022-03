Guerre en Ukraine : comment évoluent les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ?

Des pourparlers entre les délégations russe et ukrainienne ont eu lieu, lundi 14 mars. Le président Volodymyr Zelensky a évoqué des négociations difficiles. Le journaliste Thomas Cuny fait le point sur la situation.

Les délégations russes et ukrainiennes, qui se sont rencontrées lundi 14 mars, se retrouveront mardi. "[Elles] se sont rassemblées ce matin pour la quatrième fois et reprendront les pourparlers demain, après une interruption cette après-midi. Une nouvelle fois, l'Ukraine exige un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes du territoire", rapporte le journaliste Thomas Cuny, en duplex depuis Przemysl (Pologne).

Un fil fragile

Le Kremlin a annoncé "ne pas exclure que l'armée russe lance des assauts contre les grandes villes, afin d'en prendre le contrôle", poursuit le journaliste. Paradoxalement, le président finlandais, qui s'est entretenu avec Vladimir Poutine vendredi, a assuré que Moscou (Russie) n'exigeait plus un changement de gouvernement à la tête de l'Ukraine.