Guerre en Ukraine : comment comprendre ce que souhaite Vladimir Poutine ?

Au quinzième jour de guerre, les combats font toujours rage en Ukraine, et des milliers de civils ont été contraints de fuir, quand d'autres ont péri. Andreï Gratchev, historien spécialiste des relations internationales, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev évoque "un mauvais rêve", lui qui a vu de très près la fin de l’URSS. "Les scènes me font penser à un film soviétique sur la guerre. Sauf que pendant les séquences de ce film, les Russes et les Ukrainiens étaient ensemble, et combattaient les vrais nazis, pour une vraie victoire, parce qu’ils étaient ensemble. Ces scènes surréalistes sont déchirantes."

Un discours pionnier de Vladimir Poutine

Sur le plateau du 23h de franceinfo, jeudi 10 mars, Galia Ackerman, historienne spécialiste de la Russie a également réagi à cette attaque russe d’un pays frontalier. "La guerre a commencé non pas le 24 février, mais bien le 21, avec le discours prononcé par Vladimir Poutine […]. Il parlait de l’illégitimité de l’existence de l’Ukraine, et du fait que les Ukrainiens ne sont pas un vrai peuple, mais une branche du même peuple que les Russes. C’est un tissu de mensonges en partie, de distorsion de l’histoire", a-t-elle notamment estimé.