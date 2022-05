Guerre en Ukraine : comment a évolué le conflit en trois mois ?

La guerre en Ukraine a débuté il y a trois mois, le 24 février 2022. La Russie bombarde d'abord plusieurs lieux stratégiques, puis très vite, la capitale ukrainienne, Kiev, est encerclée. C'est à Irpin (Ukraine) que se déroulera la première bataille décisive, et que les Russes feront face à la résistance des Ukrainiens. Après un mois de combat, la Russie a décidé de se retirer de la région de Kiev et du nord-est du pays. Au début du mois d'avril, le monde a découvert avec horreur les exactions perpétrées à Boutcha (Ukraine).

Les soldats ukrainiens de Marioupol se sont rendus

Les Russes se concentrent ensuite sur le Donbass et l'est du pays. Un bombardement sur la gare de Kramatorsk (Ukraine), le 8 avril, a causé la mort de 57 civils. Plus au sud, la Russie a assiégé Marioupol (Ukraine), qui a résisté pendant deux mois. Vendredi 20 mai, les derniers soldats ukrainiens qui résistaient se sont rendus. Cette ville stratégique est une prise importante pour les Russes.