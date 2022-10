Guerre en Ukraine : "Comme la Russie n'arrive pas à percer les fronts", elle "tape les civils", explique un spécialiste

"Comme la Russie n'arrive pas à percer les fronts", elle "tape les civils", a expliqué mardi 18 octobre sur franceinfo Julien Théron, chercheur et enseignant en conflits et sécurité internationale à Science Po. Les frappes russes s'intensifient en Ukraine. Ces bombardements ont touché des infrastructures électriques dans plusieurs villes du pays mardi, tuant plusieurs civils. La situation est "critique", a affirmé la présidence ukrainienne.

>> Suivez les dernières informations sur la guerre en Ukraine dans notre direct

"Les théories contemporaines de la guerre démontrent que lorsque l'on tape sur les populations, en général, elles se dressent contre l'agresseur", souligne Julien Théron. L'utilisation de drones sans pilote par les Russes prouve que "les Ukrainiens ont pu établir une zone d'interdiction aérienne" grâce à l'aide occidentale, a-t-il expliqué.

franceinfo : Les frappes contre les civils sont-elles un aveu d'échec des Russes ?

Julien Théron : Oui, absolument, car en réalité, ce ne sont pas des cibles militaires, ce sont bien des cibles civiles. Or, il est interdit dans le droit international de cibler, par exemple, les arrivées d'eau potable parce que ça touche des civils. C'est une action non discriminante, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas le civil du militaire. Cela n'a pas d'impact sur la ligne de front de faire ce genre de choses. Cela a un impact, supposément, relevant de la guerre psychologique, de se centrer sur les populations plutôt que sur l'armée. Bien sûr, comme la Russie n'arrive pas à percer les fronts, elle passe par-derrière et tape les civils.

L'Ukraine peut-elle tenir ?

Oui, bien sûr, l'Ukraine peut tenir. En réalité, toutes les théories contemporaines de la guerre démontrent que lorsque l'on tape sur les populations, les populations en général se dressent contre l'agresseur. Cela vous parait peut-être normal, mais il y a parfois des petites exceptions. Selon la situation des belligérants. Par exemple en Afghanistan, malgré le fait que les talibans aient mené des actions terroristes et de guérilla, ils ont fini par l'emporter malgré le fait que la population ait été touchée directement par ces attentats parce que les forces internationales se sont retirées. On peut imaginer que c'est l'idée de la Russie et surtout le scénario syrien. On voit de plus en plus en Ukraine un scénario où les civils sont visés, afin de terrasser en fait l'intégralité du pays, civils y compris. Histoire de dire : "Vous ne nous résistez pas !" Bien sûr, c'est l'inverse qui se produit. Non seulement les Ukrainiens résistent de plus en plus, mais les Occidentaux accroissent leur soutien militaire.

Pourquoi la Russie utilise-t-elle des drones ?

En fait, il y a eu une inversion de la situation dans le ciel ukrainien parce qu'il y a quelques mois encore, les Russes avaient réussi à bénéficier de l'un des points faibles de l'armée ukrainienne, depuis longtemps, les défenses antiaériennes. Ils avaient pris la supériorité dans les airs. La situation s'est complètement inversée grâce à l'aide occidentale, non seulement américaine, mais notamment française, également avec les missiles Mistral. Les Ukrainiens ont pu établir une zone d'interdiction aérienne. Globalement, ils ont fait une zone où les Russes ne peuvent plus aller sans risquer très fortement leurs pilotes et leurs avions. Cela a un impact évidemment capacitaire, ça a un impact humain, un impact financier, un impact aussi politique en Russie de voir des avions et des hélicoptères qui sont abattus. Et donc, effectivement, ils préfèrent utiliser des systèmes de missiles ou des drones sans pilotes.