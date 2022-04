Guerre en Ukraine : ces Ukrainiens qui témoignent des horreurs de l’occupation russe

En Ukraine, certains rescapés de l’invasion russe témoignent. C’est le cas à Bogdanivka et Hostomel.

Andreï vivait à Hostomel (Ukraine), une ville de 17 000 habitants à l’ouest de Kiev, parmi les premières cibles de l’armée russe, au début de la guerre fin février. Alors qu’il était chez lui, l’homme a vu d’un coup des hélicoptères tourner au-dessus de sa tête, puis les soldats russes arriver dans la ville et s’approcher de sa maison. "C’est là qu’ils ont ouvert le feu, un obus est tombé et ma jambe a été touchée, fracturée, et les éclats d’obus m’ont blessé sur le reste du corps", confie Andreï. Par chance, il a pu rapidement aller à l’hôpital.

"On compte jusqu’à dix sinon vous êtes tous morts"

Vassili vivait, lui, à Bogdanivka. Il revient sur place après le départ des Russes auquel il a survécu, en y laissant sa jambe. "Une nuit, quatre soldats russes ivres sont descendus et ont crié ‘tout le monde dehors, on compte jusqu’à dix sinon vous êtes tous morts’", précise Vassili. Dans la panique, il a été le dernier à passer la porte et sa jambe s’est retrouvée dans les coups de feu. Les Russes ont attendu deux jours pour l’emmener à l’hôpital.