Guerre en Ukraine : ces Français qui font le trajet jusqu'en Pologne pour aider les réfugiés

Face à l'exode massif des Ukrainiens et au drame humanitaire qui se joue, de plus en plus de Français affluent à la frontière polonaise afin d'aider les réfugiés.

Ils ont roulé près de 30 heures depuis Montpellier (Hérault), avec leur camionnette chargée de médicaments et de nourriture. Mohammed Hamouni, informaticien, et son ami, se rendent dans un centre d'accueil pour réfugiés, en Pologne. Ils y rencontrent une jeune Ukrainienne et son petit-frère, qu'ils ramèneront à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). "J'ai la chance d'avoir un employeur qui m'a permis de réaliser ce projet, mes amis m'ont beaucoup aidé, (…) et je vais renouveler ce voyage", assure-t-il.

"20 heures de voiture, c'est à la portée de tout le monde"

Des Français aident également tout près du poste-frontière. Un véhicule s'apprête à rentrer en Ukraine, avec du matériel médical. "Il y a 20 heures de voiture, c'est à la portée de tout le monde", confie l'un d'eux. Le groupe est également reparti vers la France avec cinq réfugiés, dont deux enfants, à bord de son véhicule.