Guerre en Ukraine : ces Français prêts à aller combattre

Depuis quelques jours, des Français s’organisent pour partir en Ukraine et combattre. Dans le 19/20, jeudi 3 mars, plusieurs témoignent et relatent leurs motivations.

Prendre la route et les armes pour aller se battre aux côtés de l’Ukraine, c’est la volonté affichée par certains Français depuis le début de la guerre. Un ancien militaire de 26 ans, interrogé par la rédaction du 19/20, jeudi 3 mars, confie son souhait de combattre. Marié, père de trois enfants, il assure connaître les risques. Il a dépensé 5 000 euros en équipement et s’organise pour rejoindre les forces armées ukrainiennes.

Des règles à respecter

Sur les réseaux sociaux, des groupes d’entraide se créent, notamment pour trouver du matériel ou faire la route ensemble, jusqu’en Ukraine. Certains sont déjà presque arrivés, comme un Français de 25 ans, ancien militaire de la légion étrangère. "Là, on est à la porte d’une Troisième Guerre mondiale, et je ne veux pas que ça arrive. Je suis là pour protéger les Ukrainiens, mais aussi les Européens, et indirectement ma famille", expose-t-il. Les civils français ont le droit de prendre les armes à condition de rejoindre officiellement la légion étrangère ukrainienne, et de se conformer au droit humanitaire international. En revanche, les militaires en exercice ne sont pas autorisés à le faire.