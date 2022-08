Guerre en Ukraine : ce que révèle l'enquête du "Monde" sur la fourniture par TotalEnergies de carburant destiné aux avions de combat russes

Le groupe français TotalEnergies profite-t-il de la guerre en Ukraine pour générer des profits colossaux ? Dans une enquête parue mercredi 24 août, Le Monde affirme qu'une partie de la production du géant pétrolier alimente en kérosène des bases aériennes militaires russes, dont les avions bombardent la population civile ukrainienne. Au cœur de l'enquête, l'entreprise pétrolière russe Terneftegaz, codétenue par TotalEnergies et Novatek, entreprise russe dirigée par un proche de Vladimir Poutine. Le groupe français dément les informations publiées par Le Monde. Voici ce que l'on sait des révélations du quotidien.

Terneftegaz, dont TotalEnergies est actionnaire, alimente deux bases militaires russes

L'entreprise Terneftegaz est détenue à 49% par TotalEnergies et à 51% par son partenaire russe Novatek, comme on peut le lire sur le site du pétrolier français (lien en anglais). Cette société est une entreprise privée, mais l'un de ses principaux actionnaires, Guennadi Timtchenko, qui possède 23% des parts de l'entreprise, est présenté par le journal comme "une vieille connaissance de Vladimir Poutine". L'actionnaire russe fait partie des personnalités visées par des sanctions européennes et britanniques.

"Trois Français siègent toujours au conseil d'administration de Novatek, dont deux dirigeants de TotalEnergies et Emmanuel Quidet, le fondateur et actuel président de la chambre de commerce franco-russe", ajoute Le Monde. La composition de ce conseil d'administration (lien en anglais) est consultable en ligne. Y figurent en effet Arnaud Le Foll, directeur mer du Nord et Russie de TotalEnergies, et Dominique Marion, directeur général de TotalEnergies Exploration et production en Russie.

Le Monde explique dans son enquête avoir pu, grâce à l'ONG Global Witness et la base de données financières Refinitiv "retracer la chaîne d'approvisionnement" entre Terneftegaz et deux bases aériennes militaires russes, Morozovskaïa et Malchevo. L'entreprise pétrolière russe exploite en effet un gisement d'où sont extraits des condensats de gaz, un hydrocarbure liquide transformé en carburant dans une raffinerie située à Omsk, avant d'être livré à ces bases proches de la frontière ukrainienne.

Les avions de ces deux bases russes bombardent la population civile ukrainienne

Les deux bases militaires russes sont accusées par les ONG Amnesty International et Human Rights Watch d'être responsables de multiples frappes sur la population civile ukrainienne et notamment du bombardement du théâtre de Marioupol, le 16 mars. Selon Le Monde, la plupart des bombardements qui ont frappé Marioupol ont été opérés par des avions de combat venus de la base de Morozovskaïa, à 350 kilomètres de là.

Selon les données de Refinitiv, deux jours avant le début de la guerre, et pour la première fois depuis cinq ans, la base de Morozovskaïa a été alimentée en kérosène par la raffinerie d'Omsk. Depuis, Terneftegaz a continué à alimenter cette base militaire "à un rythme pluri-hebdomadaire", rapporte Le Monde. Quant à la base aérienne de Malchevo, elle se fournit également en kérosène auprès de la raffinerie d'Omsk.

TotalEnergies a fait des profits exceptionnels en 2022

TotalEnergies est montrée du doigt pour les profits colossaux qu'elle a engrangés depuis le début de la guerre en Ukraine. Le groupe a annoncé avoir généré "un bénéfice record de 5,7 milliards de dollars (5,72 milliards d'euros) au deuxième trimestre 2022", rapporte Le Monde. Une somme 2,5 fois plus importante qu'au même trimestre de 2021. Des "superprofits" sur lesquels les députés français de gauche demandent la mise en place d'une taxe.

TotalEnergies est le seul grand groupe pétrolier européen à avoir maintenu ses opérations d'exploitation d'hydrocarbures en Russie. Pour des géants pétroliers comme Shell, BP ou ENI, ce retrait a entraîné des pertes colossales. La compagnie française invoque la nécessité d'exporter du gaz vers l'Europe pour justifier le maintien de sa présence en Russie.

TotalEnergies dément toute implication

Après la parution de l'enquête du Monde, TotalEnergies a démenti dans un communiqué toutes les accusations à son encontre : "Non, TotalEnergies ne produit pas de kérosène pour l'armée russe. Non, TotalEnergies n'est aucunement associée à la fourniture de carburant à l'aviation militaire russe sous quelque forme que ce soit."

TotalEnergies se défend d'avoir un quelconque pouvoir opérationnel dans la société Terneftegaz et souligne que l'actionnaire majoritaire est Novatek, avec 51% des parts. "C'est Novatek qui exploite cette société avec son propre personnel", avance le groupe. De plus, le géant français dit n'avoir "apporté aucun financement à la société Terneftegaz depuis 2015" et ne pas percevoir "de dividendes de cette société depuis février 2022". Pour TotalEnergies, les profits générés par ses activités sont donc sans lien avec cette entreprise.