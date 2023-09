Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 29 septembre

Vendredi, la Suisse a annoncé qu'elle allait consacrer 100 millions de francs, l'équivalent de 103 millions d'euros, au déminage de l'Ukraine entre 2024 et 2027.

Temps de lecture : 3 min

Onze drones ukrainiens ont été abattus en Russie au cours de la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 septembre, a affirmé Moscou, vendredi. En parallèle, Vladimir Poutine a demandé à un ancien lieutenant d'Evguéni Prigojine, patron du groupe Wagner mort dans le crash de son avion, de former des volontaires pour aller combattre en Ukraine. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Des drones ukrainiens abattus en Russie

"Onze engins aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense aérienne (...) dont un au-dessus du territoire de la région de Kalouga et dix au-dessus de la région de Koursk" en Russie, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense sur Telegram. Le gouverneur de Koursk, Roman Starovoït, avait déclaré auparavant que la région frontalière avec l'est de l'Ukraine avait été "massivement attaquée" par des drones ukrainiens.

A Belaïa, à moins de 25 kilomètres de la frontière, "un drone ukrainien a largué deux engins explosifs sur un poste électrique", a-t-il ajouté sur Telegram. "L'un des transformateurs a pris feu. Cinq localités et un hôpital ont été privés d'électricité. Les équipes de pompiers se sont rendus sur les lieux", a précisé le gouverneur.

Un ex-lieutenant de Prigojine va former des volontaires pour combattre en Ukraine

Andreï Trochev, un ancien lieutenant d'Evguéni Prigojine, a été sollicité par le Kremlin pour former des volontaires pour combattre en Ukraine, a annoncé le Kremlin vendredi. "Lors de la dernière réunion, nous avons évoqué le fait que vous serez impliqué dans la formation d'unités de volontaires capables de mener à bien diverses missions de combat, principalement, bien sûr, dans la zone de l''opération militaire spéciale'", en Ukraine, a déclaré jeudi Vladimir Poutine à Andreï Trochev, selon un communiqué publié vendredi.

Colonel à la retraite, Andreï Trochev est souvent décrit comme l'un des fondateurs de Wagner. Il est sous sanctions européennes pour avoir été "directement impliqué dans les opérations militaires du groupe (...) en Syrie", selon un document de l'UE daté de fin 2021. La demande de Vladimir Poutine montre encore un peu plus l'intégration des anciens combattants de Wagner au sein de l'armée russe. La mort de leur chef Evguéni Prigojine, fin août dans le crash de son avion et aux côtés de plusieurs membres de sa garde rapprochée, avait acté la fin de Wagner sous sa forme connue jusque-là.

Une aide suisse pour le déminage de l'Ukraine

Vendredi, la Suisse a annoncé qu'elle allait consacrer 100 millions de francs, l'équivalent de 103 millions d'euros, au déminage de l'Ukraine entre 2024 et 2027. Cette enveloppe doit permettre de fournir du matériel et former les démineurs ukrainiens à des fins humanitaires, a précisé le gouvernement fédéral dans un communiqué. Du fait de son statut de neutralité, la Suisse ne peut pas aider aux opérations de déminage à des fins militaires.

"L'Ukraine est aujourd'hui considérée comme l'un des pays où il y a le plus de mines et d'engins explosifs au monde", a souligné Viola Amherd, la ministre de la Défense de la Suisse, lors d'un point de presse. Selon le Conseil fédéral, "la décontamination est une urgence absolue pour l'Ukraine et un des prérequis pour la reconstruction du pays".

Kiev réagit à la participation russe aux paralympiques

L'Ukraine a estimé, vendredi, que l'autorisation accordée aux athlètes russes de participer sous bannière neutre aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris, "encourage la Russie" à poursuivre son invasion du pays. "Permettre la participation des Russes aux Jeux paralympiques (...) premièrement, prolonge la guerre et, deuxièmement, encourage la Russie à augmenter les niveaux de violence de masse en Ukraine", a dénoncé sur X (anciennement Twitter) Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne.

Moscou célèbre l'annexion de régions ukrainiennes

Des milliers de personnes sont rassemblées vendredi sur l'emblématique Place Rouge, à Moscou, pour célébrer à travers un concert le premier anniversaire de l'annexion revendiquée par la Russie de quatre régions ukrainiennes.

Dans la foule, une véritable marée de drapeaux russes, distribués aux participants. Face à eux, la scène était entourée d'écrans portant le slogan "une seule nation, une seule famille, une seule Russie", l'intitulé du concert. Juste au-dessus trônait l'inscription "le Donbass est la Nouvelle Russie", référence au projet visant à créer un territoire russe dans le sud et l'est ukrainien.

Fin septembre 2022, Vladimir Poutine avait signé les documents entérinant l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk (est), ainsi que de Zaporijjia et de Kherson (sud).