Paris 2024 : les sportifs russes autorisés à participer sous bannière neutre aux Jeux paralympiques

Le Comité international paralympique a voté contre la suspension complète du comité paralympique russe.

Temps de lecture : 1 min

Il y aura bien des athlètes russes à Paris 2024. Ces derniers ont été autorisés à participer sous bannière neutre aux Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre, après deux votes de l'Assemblée générale du Comité international paralympique (IPC) vendredi 29 septembre.

Après avoir rejeté la suspension complète du comité paralympique russe, l'IPC a voté en faveur d'une suspension partielle (90 votes pour, 56 contre et 6 abstentions). Les sportifs russes pourront ainsi participer "individuellement" et "de manière neutre". L'IPC doit se prononcer un peu plus tard sur le statut de membre du comité paralympique biélorusse.

Après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes le 24 février 2022, l'IPC avait décidé de ne pas autoriser les athlètes russes et biélorusses à participer aux Jeux paralympiques d'hiver à Pékin cette même année. Le 16 novembre 2022, l'assemblée générale de l'IPC réunie à Berlin avait suspendu pour un an les comités paralympiques nationaux russe et bélarusse.