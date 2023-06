JO de Paris 2024 : le Conseil de l'Europe en faveur de l'exclusion des athlètes russes et biélorusses

L'institution a jugé jeudi que toute participation de ces athlètes est "impensable" et "serait certainement utilisée comme un outil de propagande".

Le dossier russe aux JO est loin d'être clos. L'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est prononcée, jeudi 22 juin, pour l'exclusion totale des athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris "tant que la guerre d'agression de la Russie (sur l'Ukraine) continue".

Dans une résolution adoptée lors de sa session plénière d'été, qui se tient cette semaine à Strasbourg, l'assemblée a exhorté "le Comité international olympique (CIO) et ses instances sportives constituantes à maintenir la position exprimée en 2022 et à interdire la participation" de ces athlètes aux prochains JO et à "tous les autres grands événements sportifs", précise-t-elle dans un communiqué.

Cette résolution intervient alors que le CIO "envisage actuellement la possibilité d'autoriser les athlètes" munis d'un passeport russe ou bélarusse "à concourir à Paris en tant qu''athlètes neutres'", poursuit l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE).

"Outil de propagande"

Le CIO a recommandé en mars dernier la réintégration des sportifs russes et bélarusses aux compétitions internationales, sous bannière neutre et "à titre individuel", pour peu qu'ils n'aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine. Mais l'APCE juge dans sa résolution que toute participation de ces athlètes est "impensable" et "serait certainement utilisée comme un outil de propagande et empêcherait de facto d'autres athlètes-notamment les Ukrainiens-de participer".

Selon l'APCE, les arguments en faveur de leur participation "n'ont pas suffisamment de poids face à l'impératif de condamner et de répudier les atrocités commises et de manifester le soutien total et indéfectible de la communauté internationale à l'Ukraine alors que l'assaut se poursuit".