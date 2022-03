Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 18 mars

Entre le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, et la journée de mercredi, l'ONU a recensé 6,48 millions de déplacés internes en Ukraine, selon un document publié vendredi.

Trois semaines après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Moscou affirme avoir constaté un "rapprochement" des positions dans les négociations avec Kiev sur la question d'un statut neutre de l'Ukraine, ainsi que des progrès sur celle de la démilitarisation du pays.

"Le sujet du statut de neutralité de l'Ukraine et de sa non-adhésion à l'Otan est l'un des points clés des négociations, c'est le point sur lequel les parties ont rapproché le plus possible leurs positions", a affirmé le chef de la délégation russe aux pourparlers avec Kiev, Vladimir Medinski, cité par les agences russes. Il a toutefois relevé des "nuances" à propos des "garanties de sécurité" réclamées par l'Ukraine.

Sur le sujet de la démilitarisation, les délégations sont "à mi-chemin" d'un accord sur la question, a-t-il assuré. L'un des membres de la délégation ukrainienne, le conseiller de la présidence Mikhaïlo Podoliak, a quant à lui déclaré sur Twitter que les "déclarations de la partie russe ne sont que leurs demandes de départ".

Bombardement près de l'aéroport de Lviv

Des "missiles" russes ont détruit vendredi une usine aéronautique dans le quartier de l'aéroport de Lviv, grande ville ukrainienne près de la frontière polonaise, sans faire de victime, a assuré le maire de la ville Andriy Sadovy.

À Marioupol, des "centaines" de personnes toujours sous les décombres

Selon le conseil municipal du port assiégé de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, le bombardement mercredi d'un théâtre par les forces russes, selon Kiev, a fait au moins un blessé grave mais pas de morts à ce stade. Ce bilan reste toutefois très provisoire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ayant auparavant évoqué des "centaines" de personnes toujours sous les décombres. Plus de 130 personnes ont été sauvées.

Selon le ministère russe de la Défense, l'armée russe et ses alliés séparatistes combattent désormais dans le centre-ville de Marioupol.

En trois semaines, 6,5 millions de "déplacés internes"

Entre le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, et la journée de mercredi, l'ONU a recensé 6,48 millions de déplacés internes en Ukraine, selon un document (lien en anglais) publié vendredi, citant les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

D'après le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (lien en anglais), 3,2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début du conflit.

Nouvel échange entre Macron et Poutine

Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, vendredi, après trois semaines d'invasion russe de l'Ukraine.

"Le président de la République est revenu sur la détérioration de la situation en Ukraine, la poursuite des frappes touchant les civils et le non-respect du droit humanitaire, tandis que les négociations entre délégations russe et ukrainienne n’ont pour le moment pas produit d’avancées", a précisé l'Elysée. Emmanuel Macron "a partagé au président Poutine sa préoccupation extrême concernant Marioupol, et a de nouveau exigé le respect immédiat d’un cessez-le-feu", a poursuivi la présidence.

Entretien entre Washington et Pékin

Joe Biden a mis en garde vendredi Xi Jinping contre les "conséquences" pour la Chine d'une aide à la Russie, tandis que le président chinois a cultivé l'ambiguïté, se bornant à estimer que des conflits militaires n'étaient "dans l'intérêt de personne".

Le président américain a "décrit les implications et conséquences si la Chine fournissait un soutien matériel à la Russie, alors qu'elle mène une attaque brutale contre les villes et civils ukrainiens", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

L'entretien entre les deux dirigeants, très attendu, a duré près de deux heures selon la Maison Blanche.

Zelensky bientôt devant le Parlement français

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, interviendra mercredi devant les députés et sénateurs français par visioconférence.

"La situation de guerre qui frappe le peuple ukrainien concerne l'ensemble des peuples d'Europe, et leurs assemblées parlementaires", a souligné la présidence de l'Assemblée nationale dans un communiqué.