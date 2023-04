Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 14 avril

Au moins huit personnes ont été tuées dans une frappe russe à Sloviansk, dans l'est du pays, selon le gouverneur de la région de Donetsk.

Une nouvelle frappe russe sur un immeuble à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins huit morts, vendredi 14 avril, le jour où le président Vladimir Poutine a signé une loi facilitant la mobilisation des jeunes Russes dans l'armée. Sur le front, la Russie a dit pousser dans l'ouest de Bakhmout pour s'emparer de cette ville, théâtre des combats les plus violents depuis plusieurs mois. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée dans le conflit.

Un bombardement fait 8 morts à Sloviansk

Une frappe russe sur un immeuble d'habitation a fait au moins huit morts et 21 blessés à Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, selon le gouverneur de la région de Donetsk. Un enfant de deux ans, sorti vivant des décombres de l'immeuble, a succombé à ses blessures dans l'ambulance qui le transportait vers l'hôpital, a précisé une conseillère du président Volodymyr Zelensky.

Sloviansk se trouve dans une partie de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien, à 45 km au nord-ouest de Bakhmout, près du territoire contrôlé par la Russie. Selon Kiev, la ville a été visée par sept missiles, qui ont endommagé cinq immeubles, cinq maisons, une école et un bâtiment administratif.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de "bombarder brutalement" des bâtiments résidentiels et de "tuer des gens en plein jour".

La Russie pousse dans l'ouest de Bakhmout

"Les groupes d'assaut de [la milice] Wagner mènent des opérations militaires de haute intensité pour prendre des quartiers dans la partie ouest de la ville d'Artiomovsk", le nom soviétique de Bakhmout utilisé par Moscou, a déclaré le ministère russe de la Défense. Cette zone est la dernière de la ville à être aux mains des militaires ukrainiens, qui font face aux mercenaires du groupe paramilitaire et à l'armée russes, désormais installés dans les quartiers nord, sud et est.

Poutine facilite la mobilisation des Russes

Le président russe Vladimir Poutine a signé la loi facilitant la mobilisation des Russes dans l'armée, un texte validé en deux jours par le Parlement, selon les agences russes. D'après la nouvelle loi, un réserviste pourra dorénavant être mobilisé par voie électronique, via un portail des services publics russes, ou encore si l'ordre est remis à un tiers. Jusque-là, les convocations devaient être remises obligatoirement en mains propres.

Le pétrole russe s'exporte plus que bien

Malgré la pluie de sanctions de l'Union européenne et du G7, les exportations de pétrole russe résistent et ont même atteint leur plus haut niveau depuis trois ans, selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Les expéditions totales de pétrole, notamment vers des pays comme l'Inde, ont augmenté en mars de 600 000 barils par jour, à 8,1 millions de barils par jour. Pour autant, la manne qu'elles procurent à Moscou est moindre de 43% par rapport à mars 2022, d'après l'AIE.

Moscou annule les festivités du 1er-Mai

Aucun défilé ou rassemblement marquant le 1er mai n'aura lieu dans la capitale russe cette année, a annoncé la Fédération des syndicats indépendants de Russie, la plus grande organisation syndicale du pays. La décision a été prise par les autorités, car "le niveau de danger terroriste est plus élevé, même dans les régions éloignées des lieux de l''opération militaire spéciale'", a-t-elle justifié, usant de l'euphémisme imposé par le Kremlin pour évoquer la guerre en Ukraine. D'ordinaire, de nombreuses manifestations culturelles et politiques d'ampleur ont lieu à Moscou et dans sa banlieue à l'occasion de la Fête du travail, qui est fériée dans tout le pays.