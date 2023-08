Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 9 août

Deux personnes sont mortes et sept ont été blessées par une frappe russe sur la ville de Zaporijjia, dans le Sud.

L'Ukraine a essuyé une frappe meurtrière à Zaporijjia, mercredi 9 août, alors que les combats se poursuivent dans l'est et le sud du pays. Les forces de Kiev ont entamé une vaste contre-offensive en juin pour tenter de reprendre les territoires de l'Est et du Sud occupés par l'armée russe. Les progrès ont cependant été jusqu'ici assez réduits, la Russie ayant bâti de puissantes lignes de défense, faites de tranchées, de pièges antichars et de champs de mines. Voici les faits marquants de cette 531e journée de guerre.

Une frappe russe meurtrière à Zaporijjia

Deux personnes ont été tuées et sept ont été blessées dans une frappe russe sur Zaporijjia, grande ville du sud de l'Ukraine, a annoncé le ministère de l'Intérieur. "Au départ, les informations faisaient état de trois morts. Heureusement, une personne a été réanimée", a précisé sur Telegram le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko. Un peu plus tôt, le président Volodymyr Zelensky avait diffusé une vidéo montrant une église endommagée, avec des flammes et de la fumée dans sa cour, ainsi qu'un autre bâtiment en feu. Ihor Klymenko a précisé que "les sauveteurs ont rapidement éteint l'incendie" et que les personnes blessées se trouvaient à l'extérieur au moment de la frappe.

Deux drones abattus en direction de Moscou

La défense aérienne russe a abattu deux drones de combat qui se dirigeaient vers Moscou, a annoncé le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine. "La tentative de deux drones de combat de pénétrer dans la ville a été constatée. Tous deux ont été abattus par la défense aérienne. Un dans la zone de Domodedovo [au sud de la capitale], le second dans la zone de l'autoroute de Minsk", à l'Ouest. Il n'y a eu ni victime, ni dégât. De précédentes attaques ont notamment endommagé à deux reprises un bâtiment de bureaux dans le principal quartier d'affaires de la ville.

Un village contrôlé par les forces russes visé par des tirs

Dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, le village de Gorkovski a quant à lui été atteint par des obus, a dit le gouverneur régional Viatcheslav Gladfkov. Selon lui, "cinq obus ont explosé dans le centre du village, près de l'école", tuant un homme et blessant quatre autres habitants de ce village situé à seulement deux kilomètres de la frontière. Si elles ont longtemps été limitées, les attaques ukrainiennes dans des zones frontalières sont aussi de plus en plus fréquentes depuis quelques mois.