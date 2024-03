Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 6 mars

La Russie a effectué des frappes sur Odessa, dans le sud de l'Ukraine, pendant une visite de Volodymyr Zelensky et du Premier ministre grec. Les bombardements ont fait cinq morts, selon la marine ukrainienne. Plus à l'est, une responsable collaborant avec les autorités russes et chargée des élections a été tuée dans l'explosion de sa voiture à Berdiansk, en territoire ukrainien occupé par Moscou, ont annoncé les autorités d'occupation locales. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée.

Des frappes russes sur Odessa pendant une visite de Volodymyr Zelensky et du Premier ministre grec

L'armée russe a effectué, mercredi 6 mars, des frappes sur Odessa, dans le sud de l'Ukraine, au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis étaient en déplacement.

"A la toute fin [de la visite], nous avons entendu le son des sirènes antiaériennes et des explosions tout près de nous. Nous n'avons pas eu le temps de nous mettre à l'abri", a déclaré Kyriakos Mitsotakis après les bombardements, évoquant "une expérience impressionnante".

Les Russes "ne se soucient pas de l'endroit où ils frappent", a déploré de son côté Volodymyr Zelensky. L'attaque a fait cinq morts, selon la marine ukrainienne. "Il y a également des blessés", a déclaré à l'AFP son porte-parole, Dmytro Pletenchuk.

Une responsable de l'occupation russe, chargée des élections, tuée dans une explosion en Ukraine

Une responsable collaborant avec les autorités russes et chargée des élections a été tuée dans l'explosion de sa voiture à Berdiansk, en territoire ukrainien occupé par Moscou, ont annoncé les autorités d'occupation locales.

Selon les enquêteurs, "un engin explosif artisanal a été placé sous le véhicule" de cette membre de la commission électorale locale. "Lorsque la femme est montée dans la voiture (...) l'engin a explosé", ont-ils ajouté dans un communiqué.

Le responsable local de l'occupation russe dans cette région, Evguéni Balitski, a dénoncé sur Telegram "un acte terroriste" et "une tentative d'intimidation" à une semaine de l'élection présidentielle russe des 15-17 mars, qui se tiendra aussi dans les territoires occupés.

En Russie, un journaliste condamné à sept ans de prison pour avoir critiqué l'assaut en Ukraine

Un journaliste et blogueur russe, Roman Ivanov, a été condamné à sept ans de prison pour avoir publié des messages critiquant l'assaut russe contre l'Ukraine sur les réseaux sociaux, a annoncé son employeur, le média RusNews. Le tribunal de Koroliov, une petite ville à 6 km au nord-est de Moscou, a reconnu Roman Ivanov, 51 ans, coupable de "diffusion de fausses informations" sur l'armée russe, a affirmé RusNews sur Telegram.

Une des publications concernait notamment les évènements dans la ville ukrainienne de Boutcha où des corps de civils tués avaient été découverts en avril 2022, Kiev accusant l'armée russe de ces massacres, ce que Moscou a toujours nié.

Le Kremlin "ne reconnaît pas" les mandats d'arrêts de la CPI à l'encontre de deux commandants russes

Le Kremlin a affirmé "ne pas reconnaître" les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) à l'encontre de deux hauts gradés russes qui sont accusés de crimes de guerre liés à des bombardements en Ukraine. "Nous ne sommes pas partie prenante au statut" de Rome, le traité fondateur de la CPI, a souligné auprès des journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Nous ne reconnaissons pas" les mandats d'arrêts de cette juridiction, a-t-il ajouté.

Les deux officiers de haut rang visés par la cour sont Sergueï Kobylach, le commandant de l'aviation à long rayon d'action des forces aérospatiales, et Viktor Sokolov, celui de la flotte de la mer Noire.

La présidente de Géorgie exhorte Washington à débloquer son programme d'aide militaire à l'Ukraine

La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a exhorté les Etats-Unis à débloquer leurs livraisons d'armes à l'Ukraine, au moment où l'Europe s'emploie à renforcer les capacités militaires ukrainiennes.

Les autorités ukrainiennes insistent sur le fait qu'elles ont désespérément besoin d'une aide militaire et financière supplémentaire, tandis que le nouveau programme d'aide de 60 milliards de dollars est toujours bloqué par les républicains au Congrès américain.

S'adressant à la presse à Tbilissi, Mme Zourabichvili a déclaré que "politiquement, la Russie est vaincue, mais militairement, nous constatons le problème des livraisons d'armes [à l'Ukraine]". "J'espère que les Etats-Unis reviendront à la raison et débloqueront ce programme d'aide bloqué à Washington", a-t-elle ajouté. "Mais nous perdons du temps".

Un dépôt de pétrole russe en feu après une attaque de drones ukrainiens

Un dépôt pétrolier dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, était en flammes à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, un type d'opération devenu de plus en plus fréquent après deux ans de guerre.

"Une attaque de drone ukrainien dans le district de Jeleznogorskiï a provoqué aujourd'hui un incendie dans un dépôt de carburant et de lubrifiants", a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région russe de Koursk, Roman Starovoït. "Un réservoir de carburant est en feu, il n'y a pas de victimes", a-t-il ajouté.

Quelques minutes plus tard, Roman Starovoït a affirmé qu'un "deuxième drone ukrainien" a "touché" le dépôt pétrolier, assurant que là encore, l'attaque n'avait "pas fait de victimes" et que "la défense antiaérienne travaille".

L'Ukraine dit avoir abattu 38 drones sur 42 lors d'une attaque nocturne russe

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir détruit 38 drones sur 42 lancés par la Russie lors d'une attaque nocturne sur une dizaine de régions d'Ukraine, visées aussi par cinq missiles. "Trente-huit 'Shahed' ont été détruits", par la défense aérienne, a précisé l'armée de l'air en faisant référence aux drones explosifs de fabrication iranienne utilisés par Moscou.

Une frappe a notamment touché la ville de Soumy (Nord-Est) où sept personnes ont été blessées, dont un garçon de 10 ans, selon le bureau du procureur général.