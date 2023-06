Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 14 juin

Paris annoncera "de nouveaux financements" en Ukraine lors d'une conférence internationale qui se tiendra la semaine prochaine à Londres, a annoncé mercredi la ministre des Affaires étrangères.

La France annoncera "de nouveaux financements pour la reconstruction des infrastructures civiles" en Ukraine lors d'une conférence internationale qui se tiendra la semaine prochaine à Londres, a annoncé, mercredi 14 juin, la ministre des Affaires étrangères, tandis que des frappes de missiles russes se poursuivent à Odessa au bord de la mer Noire, au moment où Kiev revendique de légères avancées dans sa contre-offensive à l'est. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

La France prévoit une nouvelle aide financière à Kiev

"Je participerai le 21 juin, à Londres, à une conférence internationale sur la reconstruction et j'annoncerai entre autres de nouveaux financement pour la reconstruction des infrastructures civiles critiques, celles qui sont attaquées jour après jour par la Russie", a déclaré Catherine Colonna lors de questions devant le Sénat, sans toutefois dévoiler l'ampleur de ces financements.

"Il n'est pas trop tôt pour s'occuper de l'après", a-t-elle ajouté. "C'est ce que nous faisons et depuis des mois déjà", a-t-elle souligné. La ministre a rappelé que la France a été le premier pays du groupe G7 à nommer "un envoyé spécial" dédié à ce sujet. "Pierre Heilbronn travaille en lien avec les Ukrainiens pour identifier les besoins prioritaires et avec les bailleurs internationaux pour construire les financements et mettre en place des mesures concrètes pour les entreprises françaises qui souhaiteraient s'engager en Ukraine", a-t-elle précisé.

Six morts dans des frappes russes à Odessa et dans l'Est

Six personnes sont mortes et 19 ont été blessées mercredi dans des frappes de missiles russes en Ukraine, notamment à Odessa au bord de la mer Noire. A Odessa, trois personnes ont été tuées et 13 ont été blessées dans une frappe de missile de croisière Kalibr qui a notamment touché un entrepôt commercial, a indiqué sur Telegram Serguiï Bratchouk, porte-parole de l'administration militaire de cette grande ville du Sud du pays.

Sept autres employés ont été blessés et "il pourrait y avoir des gens sous les décombres", a indiqué dans un communiqué le maire d'Odessa Guennadiï Troukhanov. L'attaque a détruit 1 000 m2 d'entrepôts et a provoqué un incendie sur 400 m2, selon Serguiï Bratchouk. Outre les employés de l'entrepôt, six personnes ont été blessées dans d'autres endroits d'Odessa, où un centre d'affaires, un établissement d'éducation, un complexe résidentiel, des restaurants et des magasins ont été endommagés.

Odessa, jadis une destination de vacances prisée par beaucoup d'Ukrainiens et Russes, a été bombardée à plusieurs reprises depuis le début de l'invasion russe. Son centre historique a été inscrit en janvier sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'Unesco.

Le CICR a réussi à voir 1 500 prisonniers de guerre détenus par les Russes ou les Ukrainiens

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré avoir pu rendre visite à 1 500 prisonniers de guerre détenus de part et d'autre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Très discret sur ses missions par souci d'efficacité, l'organisation ne précise pas le nombre de prisonniers qu'elle a visités. Volodymyr Zelensky lui a reproché à plusieurs reprises de ne pas faire assez pour accéder aux soldats détenus par les Russes. La visite des prisonniers de guerre est au cœur de la mission du CICR et est inscrite dans les Conventions de Genève, qui définissent les lois de la guerre.

La présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, a souligné la semaine dernière à Genève que le CICR considérait "l'accès aux prisonniers de guerre des deux côtés" comme un élément essentiel de son mandat et elle estime qu'il y a du progrès. "Pour les prisonniers de guerre et leurs familles qui ont pu partager des nouvelles, l'impact est... incommensurable", a déclaré Ariane Bauer, directrice régionale du CICR pour l'Europe et l'Asie centrale, lors d'un point de presse. Le CICR et ses partenaires ont jusqu'à présent transmis environ 2 500 messages personnels entre les prisonniers de guerre et leurs familles et ont contribué à fournir à environ 5 500 familles des informations sur le sort de leurs proches dans le conflit.

L'Otan doit soutenir la contre-offensive ukrainienne, plaide son secrétaire général

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a plaidé pour un soutien militaire accru de l'Alliance aux forces ukrainiennes afin de leur permettre de poursuivre leur contre-offensive contre la Russie malgré les pertes subies. "La chose la plus évidente à faire est de s'assurer qu'ils aient des armes et des approvisionnements pour continuer à mener l'offensive", a déclaré Jens Stoltenberg. "Le ministre (Oleksiy) Reznikov et les commandants militaires ukrainiens vont informer des besoins urgents" contre les troupes russes, a-t-il expliqué, de retour de Washington.

Les fournitures d'armes et la reconstitutions des stocks de munitions des pays de l'Alliance seront jeudi au cœur des discussions des ministres de la Défense avec leur homologue ukrainien pour leur dernière réunion avant le sommet de l'Alliance dans un mois à Vilnius.