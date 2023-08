Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 29 août

Au total, "54 enfants et 67 personnes les accompagnant" ont été évacués de cinq localités situées sur le front Sud, dans la région de Zaporijjia.

Les Etats-Unis ont annoncé, mardi 29 août, une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 250 millions de dollars, au moment où l'armée de Kiev mène une contre-offensive difficile. L'Ukraine a par ailleurs annoncé évacuer les enfants de cinq localités situées sur le front Sud, dans la région de Zaporijjia. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

Washington annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé mardi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 250 millions de dollars, au moment où l'armée de Kiev mène une contre-offensive difficile.

Cette aide comprend du matériel de déminage et des explosifs visant à détruire les obstacles installés par les Russes, mais aussi des munitions, notamment pour les systèmes de défense antiaérienne, des obus d'artillerie ou encore des missiles anti-blindés.

L'Ukraine va évacuer les enfants de cinq localités du front Sud

L'Ukraine va évacuer les enfants de cinq localités situées sur le front Sud, dans la région de Zaporijjia, a annoncé le ministère de la Réintégration, face à "une situation sécuritaire difficile et des bombardements" russes.

Au total, "54 enfants et 67 personnes les accompagnant seront obligatoirement évacués", a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur Telegram. Les cinq localités concernées sont celles de "Guouliaïpolé, Stepnoguirsk, Preobrajenka, Egorivka et Novopavlivka", a précisé le ministère ukrainien, selon qui la décision a été prise "à l'unanimité" lors d'une réunion de responsables locaux.

L'Unicef alerte sur la situation des enfants ukrainiens

Les enfants ukrainiens sont menacés dans leur parcours scolaire et leur éducation, après deux années de pandémie suivies d'une invasion russe qui ravage leur pays, a alerté le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

Les enfants restés en Ukraine et ceux qui ont été forcés de fuir entament une quatrième année scolaire perturbée, souligne l'Unicef. La guerre et l'exil mettent en péril l'éducation et la formation des 6,7 millions de jeunes de trois à 18 ans que compte l'Ukraine, a dit Regina De Dominicis, la directrice régionale du fonds pour l'Europe et l'Asie centrale.

Les enfants ukrainiens montrent des signes répandus de pertes de connaissances, notamment dans leur maîtrise de la langue ukrainienne, en lecture et en mathématiques, a-t-elle dit après s'être rendue en Ukraine.

Cérémonie d'adieu privée pour le patron de Wagner, tué dans un crash d'avion

La cérémonie pour le patron du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, tué dans un crash d'avion, s'est tenue en privé, a annoncé sa société, appelant cependant ceux qui le souhaitent à lui "faire leurs adieux" dans un cimetière de Saint-Pétersbourg.

"L'adieu à Evguéni Viktorovitch s'est déroulé en privé. Les personnes souhaitant faire leurs adieux peuvent se rendre au cimetière de Porokhovskoïé", a déclaré sa société, Concord, sur Telegram.

Le cimetière est situé à l'extrémité nord-est de l'ancienne capitale impériale, d'où était originaire le patron de Wagner, également homme d'affaires qui a fait fortune dans la restauration.