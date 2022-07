Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 7 juillet

À Kramatorsk, une attaque a fait au moins "un mort et six blessés" jeudi, selon le gouverneur de la province de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Les forces russes ont continué leur offensive pour tenter de conquérir la deuxième province du Donbass, celle de Donetsk, jeudi 7 juillet. Les Russes affirment avoir pris il y a quelques jours le contrôle total de la province de Louhansk, l'une des deux formant le bassin minier. Les Russes "ne sont toujours pas parvenus aux limites de la région", a démenti jeudi le gouverneur de la province, Serguiï Gaïdaï.

Dans le sud, les Russes bombardent toujours la région de Mykolaïv et les combats font rage autour de Kherson, ville occupée depuis les premiers jours de la guerre. Franceinfo fait le point sur l'évaluation de la situation en Ukraine, au 134e jour de la guerre.

Une explosion à Kramatorsk

À Kramatorsk, une explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles d'habitation, selon des journalistes de l'AFP sur place. Ils y ont vu le corps d'une personne tuée et plusieurs blessés, ainsi que deux voitures en feu.

"Frappe aérienne contre la partie centrale de Kramatorsk. Il y a des victimes", a annoncé sur Facebook le maire de la ville, Oleksandr Gontcharenko, appelant les habitants à rester dans les abris.

Cette "attaque délibérée contre les civils" a fait au moins "un mort et six blessés", selon le gouverneur de la province de Donetsk Pavlo Kyrylenko, qui s'est exprimé à ce sujet sur Telegram. Selon cette même source, "six immeubles ont été endommagés, dont un hôtel et un immeuble résidentiel".

Kiev affirme avoir repris l'île aux Serpents

"Nous avons effectivement rétabli notre contrôle sur l'île aux Serpents", a affirmé un haut responsable de l'état-major de l'armée ukrainienne, Oleksiï Gromov, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine. Ce dernier a précisé qu'il s'agissait d'un "contrôle physique" des militaires. Selon lui, les soldats ukrainiens ayant participé à l'opération sont toutefois retournés dans leurs casernes.

"La semaine dernière, nous avons établi un contrôle par les armes de l'île et empêché l'ennemi d'emporter le reste de ses unités, ses armes et ses équipements militaires", a-t-il poursuivi. Passée sous contrôle russe, l'île aux serpents a été reprise par les Ukrainiens à la suite d'intenses bombardements. Moscou a affirmé se retirer de ce territoire "en signe de bonne volonté", et après avoir "atteint" les "objectifs fixés".

Le ministère russe de la Défense a toutefois affirmé avoir procédé à une frappe jeudi matin sur l'île avec des "missiles de haute précision", tuant une partie des soldats ukrainiens allés y planter un drapeau et provoquant la fuite des survivants.

Vladimir Poutine s'exprime sur l'Ukraine

Le président russe, Vladimir Poutine, a mis jeudi au défi les Occidentaux de défaire la Russie "sur le champ de bataille" en Ukraine. "Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire ? Qu'ils essaient !", a déclaré le dirigeant lors d'une réunion avec les chefs des groupes de la chambre basse du Parlement, retransmise à la télévision.

"Nous avons plusieurs fois entendu que l'Occident voulait nous combattre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien. Mais il semble que tout se dirige dans cette direction", a-t-il poursuivi, ajoutant que "nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses" en Ukraine.