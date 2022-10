Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 6 octobre

L'Union européenne a imposé jeudi de nouvelles restrictions commerciales et diplomatiques à la Russie, dans le cadre d'un huitième paquet de sanctions.

Un huitième paquet de sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie est entré en vigueur jeudi 6 octobre. En Ukraine, l'armée a communiqué pour la première fois sur la superficie gagnée par ses troupes depuis le début de la contre-offensive, début septembre. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

L'UE impose de nouvelles sanctions à la Russie

L'Union européenne (UE) a imposé de nouvelles restrictions commerciales à la Russie et allongé la liste des personnes visées par des gels d'avoirs et des interdictions de voyage dans l'UE, dans le cadre d'un huitième paquet de sanctions contre Moscou entré en vigueur jeudi.

Ces nouvelles mesures, publiées au Journal officiel de l'UE, sont une "riposte à l'escalade de la Russie dans la guerre illégale qu'elle continue de livrer à l'Ukraine, qu'illustrent notamment l'annexion de territoires ukrainiens à l'issue de simulacres de 'référendums', la mobilisation de troupes supplémentaires et la menace de l'arme nucléaire ouvertement brandie", précise la Commission européenne.

Elles préparent aussi la mise en oeuvre du plafonnement des prix du pétrole russe convenu par le G7, et prévoient une interdiction pour les ressortissants de l'UE d'occuper un poste au sein des organes de direction de certaines entreprises détenues par l'État russe.

Emmanuel Macron appelle le président turc à lutter contre tout "contournement" des sanctions visant Moscou

Le président français Emmanuel Macron a insisté jeudi auprès de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sur la nécessité de lutter contre tout "contournement" des sanctions contre la Russie. "Il a souligné l'importance des régimes de sanctions européens pour mettre fin à l'escalade russe et a appelé à lutter contre toute stratégie de contournement", a précisé l'Elysée à l'issue d'un échange entre les deux dirigeants, en marge de la première réunion de la Communauté politique européenne à Prague.

Très dépendante des gaz et pétrole russes, la Turquie a refusé de se joindre aux sanctions occidentales décrétées contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, tout en proposant sans relâche sa médiation entre Moscou et Kiev.

La Russie convoque l'ambassadeur français

La Russie a convoqué jeudi l'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, au ministère des Affaires étrangères. La livraison d'armes à l'Ukraine a notamment été évoquée. "La partie russe a souligné les dangers qu'entraînent l'augmentation des livraisons d'armes et de matériel au régime de Kiev, ainsi que l'intensification des programmes d'entraînement pour la formation de militaires ukrainiens", a détaillé la diplomatie russe dans un communiqué.

"Il faut punir l'agresseur", demande Volodymyr Zelensky aux dirigeants européens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé aux dirigeants européens, jeudi, des armes pour l'Ukraine et d'empêcher les "chars russes d'aller à Varsovie ou Prague", sept mois après le début de l'invasion russe. "Il faut punir l'agresseur", a-t-il dit par vidéo aux 44 dirigeants européens réunis à Prague. "Cette guerre doit être gagnée maintenant, pour que la flotte russe ne puisse pas bloquer les autres ports de la mer Noire, de la Méditerranée ou de toute autre mer", a ajouté Volodymyr Zelensky.

L'armée ukrainienne revendique la reprise de 400 km2 dans la région de Kherson

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir reconquis 400 km2 de territoire dans le sud, où sa contre-offensive met les troupes russes sous pression. "Les forces armées ukrainiennes ont libéré plus de 400 km2 de la région de Kherson depuis le début du mois d'octobre", a signalé la porte-parole du commandement militaire dans le Sud, Natalia Goumeniouk. C'est la première fois que l'armée ukrainienne chiffre les avancées de ses troupes depuis le début de la contre-offensive.

Les troupes ukrainiennes sont à l'offensive sur tous les fronts depuis début septembre et ont déjà repris l'essentiel de la région de Kharkiv, dans le nord-est, et d'importants noeuds logistiques tels qu'Izioum, Koupiansk et Lyman (est).