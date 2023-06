Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 1er juin

Jeudi, les autorités russes ont affirmé que les forces ukrainiennes avaient tenté d'"envahir" la région russe de Belgorod, et procédé à des frappes nourries faisant une dizaine de blessés.

Moscou a affirmé avoir repoussé une attaque ukrainienne contre la région frontalière de Belgorod (Russie), où des bombardements massifs ont fait une dizaine de blessés jeudi 1er juin, selon les autorités. Plus tôt dans la journée, les autorités ukrainiennes ont annoncé la mort de trois personnes dans de nouvelles frappes russes sur Kiev, ciblée quasi-quotidiennement depuis plus d'une semaine. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

La Russie dit avoir repoussé une attaque ukrainienne à sa frontière

Jeudi, les autorités russes ont affirmé que les forces ukrainiennes avaient tenté d'"envahir" la région russe de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine, et procédé à des frappes nourries faisant une dizaine de blessés. "Jusqu'à deux compagnies d'infanterie motorisée renforcées par des chars", ont tenté d'"envahir le territoire russe" vers 3 heures du matin, heure locale, a déclaré le ministère russe de la Défense, selon lequel "jusqu'à 70" hommes armés ont "pris part à l'attaque".

L'assaut a été précédé par le "bombardement d'installations civiles", puis "trois attaques menées par des groupes terroristes ukrainiens ont été repoussées" par les militaires russes. Ces derniers ont été épaulés par l'aviation, qui a effectué 11 frappes, et l'artillerie qui en a effectué 79, selon le ministère. "Au total, plus de 50 terroristes ukrainiens, quatre véhicules de combat blindés, un véhicule lance-roquettes multiple BM-21 Grad, une camionnette ont été éliminés", a-t-il affirmé.

Un groupe se faisant appeler le "Corps des volontaires russes", qui se dit composé de combattants russes soutenant Kiev et qui avait revendiqué un rôle dans l'incursion à Belgorod la semaine dernière, a assuré jeudi qu'il livrait des combats près de la ville frontalière de Chebekino. Selon le gouverneur de la région de Belgorod Viatcheslav Gladkov, des "frappes ininterrompues" ukrainiennes l'ont visée, endommageant plusieurs bâtiments et faisant douze blessés. Le gouverneur a également signalé que la chute d'un drone sur la ville même de Belgorod avait fait deux blessés.

Trois morts, dont une enfant à Kiev

La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne sur Kiev tôt jeudi, tuant au moins trois personnes, dont une enfant. Une nouvelle nuit d'effroi pour les habitants de la capitale ukrainienne, visée sans relâche depuis un mois.

Selon les autorités ukrainiennes, la défense anti-aérienne a détruit les dix missiles russes ayant visé la ville, mais les débris ont tué trois personnes et blessé 16 autres. "Trois personnes sont mortes à Kiev, deux femmes et une fille de neuf ans qui essayaient d'entrer dans un abri fermé. Un abri fermé en temps de guerre, ce n'est pas juste de l'indifférence, c'est un crime", a dénoncé le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko.

Zelensky demande un soutien sans faille de la "famille européenne"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a profité de la tribune offerte par la deuxième réunion de la Communauté politique européenne (CPE), jeudi 1er juin en Moldavie, pour plaider avec force en faveur de l'adhésion de son pays à l'Otan et à l'UE. "Chaque doute que nous manifestons est une tranchée que la Russie essaiera d'occuper", a-t-il martelé. "Tous les pays européens qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire doivent être membres à part entière de l'Otan et de l'UE", a insisté le dirigeant ukrainien.

Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé ses alliés à fournir plus d'avions de combat et de systèmes de défense anti-aérienne. "C'est difficile pour nous aujourd'hui parce que nous n'avons pas d'avions de combat modernes et c'est la raison pour laquelle la Russie domine le ciel", a-t-il déploré.

L'ONU "inquiète" au sujet des exportations de céréales ukrainiennes

L'ONU se dit "inquiète" du "ralentissement" de la mise en œuvre de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, a déclaré jeudi le porte-parole du secrétaire général, évoquant "le spectre de l'inflation des prix alimentaires".

L'accord crucial pour l'approvisionnement alimentaire mondial, signé en juillet 2022 par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies, a été renouvelé en mai seulement pour deux mois, jusqu'au 17 juillet. Moscou réclame des garanties sur un autre accord concernant ses exportations, notamment d'engrais.

"Nous sommes inquiets concernant la poursuite du ralentissement de la mise en œuvre de l'Initiative céréalière de la mer noire, observé en particulier en avril et en mai", a déclaré Stéphane Dujarric. "En mai, 33 navires ont quitté les ports ukrainiens, la moitié moins par rapport à avril. Seulement trois sont partis du port de Youjne/Pivdenny, l'un des trois couverts par l'Initiative", a-t-il noté. Résultat, 1,3 million de tonnes de céréales ont été exportées en mai, "moins de la moitié que le mois précédent".