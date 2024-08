Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 15 août

L'Ukraine a revendiqué, jeudi 15 août, de nouvelles avancées dans son offensive dans la région russe de Koursk, où la Russie assure de son côté avoir repris un village. Ce, tout en maintenant sa pression plus au sud sur le front du Donbass. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Kiev affirme contrôler 82 localités dans la région de Koursk

L'Ukraine contrôle 82 localités et 1 150 km2 dans la région frontalière de Koursk, a affirmé le commandant de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky. "Au total, depuis le début des opérations dans la région de Koursk, nos troupes ont progressé de 35 kilomètres en profondeur", a assuré l'officier. Le président, Volodymyr Zelensky, a de son côté annoncé que ses forces avaient "libéré" entièrement la ville russe de Soudja, une cité de 5 500 habitants qui représente la principale conquête des forces ukrainiennes dans le cadre de cette offensive.

L'armée russe dit avoir repris un village dans la région de Koursk

Les forces ont "repris le contrôle du village de Kroupets", a revendiqué l'armée russe dans un communiqué, affirmant "continuer à repousser" les assauts ukrainiens dans cette région frontalière. C'est la première fois depuis le 6 août que les troupes russes disent avoir repris l'un des villages passés sous contrôle ukrainien.

Cinq ukrainiens morts dans des frappes russes

Cinq civils sont morts des suites d'attaques russes dans trois régions du sud et de l'est de l'Ukraine, ont fait savoir les autorités locales. Deux personnes ont perdu la vie au cours d'une attaque aérienne dans la région de Kharkiv (nord-est) et une autre dans un tir d'artillerie dans celle orientale de Donetsk, ont précisé ces sources. Dans la région de Kherson (sud), un homme est mort pendant une attaque de drone et un autre a péri dans la nuit à l'hôpital, après avoir été blessé la veille dans une autre frappe.

L'Ukraine nie toute implication dans le sabotage des gazoducs Nord Stream

La présidence ukrainienne a qualifié de "non-sens absolu" sa mise en cause dans le sabotage en septembre 2022 des gazoducs russes Nord Stream en mer Baltique, après des informations de presse en ce sens. Le Wall Street Journal a affirmé que l'ancien chef d'état-major ukrainien, Valery Zaloujny, avait supervisé le plan visant à faire sauter les oléoducs qui alimentaient encore à ce moment-là l'Europe en gaz russe, malgré l'invasion par les troupes russes de l'Ukraine à partir du 24 février 2022.

"Ces actions n'avaient aucun intérêt pratique pour l'Ukraine", s'est défendu auprès de l'AFP le conseiller présidentiel Mykhailo Podoliak, en réaction à l'article du quotidien américain. Il a observé que l'implication de l'Ukraine dans le sabotage aurait "pu mettre un terme" à l'aide apportée à Kiev par les "partenaires européens". Il a en revanche qualifié d'"évidentes" les motivations de Moscou dans la destruction du gazoduc.