Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 10 août

Des dizaines de localités ont notamment ordonné l'évacuation des habitants, dans le district de Koupiansk (Nord-Est), face à l'avancée russe.

La ville de Zaporijjia a de nouveau été visée par une frappe russe, jeudi 10 août, au lendemain d'une précédente attaque déjà meurtrière. L'armée russe, de son côté, dit améliorer ses positions sur le front Nord-Est, en direction du secteur de Koupiansk. Voici les faits marquants de cette 533e journée de guerre.

Une nouvelle frappe russe meurtrière à Zaporijjia

Au moins une personne a été tuée et 14 ont été blessées dans une frappe russe menée sur la ville de Zaporijjia, ont annoncé les autorités ukrainiennes. "Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment civil après que les occupants l'ont touché avec un missile. A l'heure actuelle, on déplore la mort d'une personne", a déclaré sur Telegram le président Volodymyr Zelensky. Il a publié une vidéo sur laquelle on voit une voiture en feu près de l'hôtel Reikartz de Zaporijjia. Selon le chef de l'administration militaire de la ville, Anatoli Kourtiev, la frappe a aussi fait 14 blessés, dont une fille de 3 ans et un adolescent de 14 ans. Selon lui, au moins quatre bâtiments ont été endommagés. La veille, une précédente frappe russe avait déjà fait deux mors et sept blessés dans la ville, située à quelques dizaines de kilomètres du front.

Les autorités ukrainiennes ordonnent des évacuations dans le Nord-Est

Plusieurs dizaines de localités de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont ordonné l'évacuation de leurs habitants face à l'avancée de l'armée russe. Au total, 37 communes sont concernées dont la ville de Koupiansk, peuplée de 25 000 habitants avant la guerre. Il s'agit pour l'essentiel de villages situés à proximité du front, sur la rive gauche de la rivière Oskil. L'armée russe avait été chassée du secteur par une contre-attaque éclair ukrainienne, en septembre 2022. Mais depuis quelques semaines, elle est repassée à l'offensive. L'armée ukrainienne a admis une situation "difficile" dans ce secteur, un important nœud de communication.

La Russie dit avoir déjoué une nouvelle attaque de drones

La Russie a affirmé avoir abattu 13 drones ukrainiens, dont 11 près de la Crimée et deux qui se dirigeaient vers Moscou, à un moment où les territoires contrôlés par la Russie sont la cible d'attaques de plus en plus fréquentes. Selon le ministère de la Défense russe, l'un des engins qui ciblaient la capitale a été abattu par la défense aérienne russe dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou, et le second dans le district d'Odintsovsky, dans la région moscovite. Par ailleurs en Crimée, "près de la ville de Sébastopol, deux drones ont été touchés par les dispositifs de la défense antiaérienne en service, neuf autres ont été neutralisés par des moyens de guerre électroniques", selon la même source.

Kiev annonce des "couloirs temporaires" en mer Noire

Kiev a annoncé avoir ouvert dans la nuit des couloirs "temporaires" sur la mer Noire pour permettre la circulation de navires transportant ses céréales, malgré les menaces de la Russie avertissant ces bateaux qu'ils pourraient être visés par son armée. Ils concernent "les navires commerciaux à destination ou en provenance des ports maritimes ukrainiens de la mer Noire", a annoncé la marine ukrainienne dans un communiqué. Il n'était pas encore clair si des navires ont déjà quitté la côte.

Joe Biden réclame une nouvelle aide de 13 milliards de dollars

Le président américain, Joe Biden, a demandé au Congrès de voter une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars pour des dépenses militaires liées à l'Ukraine, selon un courrier de la directrice du Bureau du budget de la Maison Blanche (OMB), Shalanda Young. L'administration Biden a également requis une aide financière supplémentaire de 8,5 milliards de dollars pour une assistance économique, humanitaire et sécuritaire, destinée à l'Ukraine mais aussi aux autres pays touchés par le conflit.