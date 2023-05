Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 28 mai

Les forces armées ukrainiennes ont affirmé avoir abattu une cinquantaine d'engins explosifs lancés par la Russie.

Une journée sombre à Kiev. La capitale ukrainienne a été la cible, dans la nuit de samedi 27 à dimanche 28 mai, de l'attaque de drones "la plus importante" depuis le début de l'invasion russe, a dénoncé l'administration militaire régionale. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

L'attaque de drones "la plus importante"

Selon les autorités locales, l'armée russe a utilisé des drones Shahed de fabrication iranienne pour perpétrer cette attaque, repoussée en grande partie par la défense antiaérienne. Sur les 59 drones lancés dans le pays, 58 ont été détruits, a affirmé l'armée de l'air ukrainienne, dont "plus de 40" rien que dans la capitale. Les autorités ont recensé deux morts et trois blessés.

"Il s'agit de l'attaque de drones la plus importante contre la capitale depuis le début de l'invasion" russe, a dénoncé l'administration militaire régionale, précisant que celle-ci "s'est déroulée en plusieurs vagues" et que "l'alerte aérienne a duré plus de cinq heures". Les Russes cherchaient notamment à atteindre "des installations militaires et des infrastructures essentielles dans les régions du centre du pays, en particulier dans la région de Kiev", a expliqué l'armée de l'air.

Zelensky salue les "héros" de la défense antiaérienne

Volodymyr Zelensky, a pour sa part salué "les héros" de la défense antiaérienne. "Chaque fois que vous abattez des drones et des missiles ennemis, des vies sont sauvées. (...) Vous êtes nos héros", a déclaré le président ukrainien sur Telegram, dimanche. "Malheureusement, il y a eu des endroits touchés dans la région de Jytomyr", dans le centre-ouest, a-t-il ensuite déploré dans son message du soir, sans autres précisions.

Nouveau bilan après l'attaque d'un hôpital à Dnipro

Les trois disparus de l'attaque d'un hôpital à Dnipro sont morts. Après l'arrêt des recherches dans les décombres d'une clinique de cette ville de l'est du pays bombardée vendredi, trois personnes étaient toujours portées disparues. Elles ont officiellement été déclarées mortes, comme l'ont annoncé dimanche matin les autorités sur Telegram, après "étude des fragments de corps retrouvés sur les lieux du drame". Le bilan de cette frappe est de 4 morts et 32 blessés.