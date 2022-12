Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 25 décembre

Alors qu'une partie des Ukrainiens se mettait à l'heure occidentale en fêtant Noël dimanche, au lieu du 7 janvier habituellement, le pape François a appelé à "faire taire les armes" dans le monde.

Une fête religieuse qui prend des allures géopolitiques. Les cloches des églises ont retenti et les chants religieux se sont élevés, dimanche 25 décembre, un peu partout dans Kiev où des chrétiens orthodoxes ont fêté Noël. Un signe de défiance envers les autorités religieuses russes, qui célébreront la naissance de Jésus-Christ le 7 janvier. "La guerre nous a amené tellement de chagrin", a confié à l'AFP Olga Stanko, une fidèle de 72 ans. "On ne peut pas rester sous l'influence russe".

Le pape François appelle à "faire taire les armes" dans le monde

L'esprit de Noël et la guerre en Ukraine étaient également présents au Vatican. "Que notre regard se remplisse des visages de nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent ce Noël dans l'obscurité, dans le froid ou loin de chez eux, à cause des destructions causées par 10 mois de guerre", a déclaré le pape François devant un parterre de 70 000 fidèles, massés sur la place Saint-Pierre de Rome.

Le souverain pontife a ainsi appelé, lors de son traditionnel message de Noël au Vatican, à "faire taire les armes" en Ukraine, en proie à une "guerre insensée". "Que le Seigneur nous rende prêts à des gestes concrets de solidarité pour aider ceux qui souffrent, et qu'il éclaire l'esprit de ceux qui ont le pouvoir de faire taire les armes et de mettre fin immédiatement à cette guerre insensée !", a ajouté le souverain pontife.

Poutine se dit sûr "à 100%" de "détruire" les missiles américains Patriot livrés à Kiev

Vladimir Poutine s'est dit sûr "à 100%" que l'armée russe "détruira" le système de défense antiaérienne Patriot que les Etats-Unis vont fournir à l'Ukraine. Le chef du Kremlin a également accusé l'Occident de chercher à "diviser" son pays, après plus de dix mois de l'offensive militaire russe dans le pays voisin. "Tout est basé sur la politique de nos adversaires géopolitiques, qui visent à diviser la Russie, la Russie historique", a dénoncé Vladimir Poutine dans un entretien, dont un court extrait a été diffusé à la télévision russe.

Le ministre français des armées se rendra en Ukraine le 28 décembre

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, se rendra en Ukraine mercredi 28 décembre, pour témoigner du soutien continu de la France. "Il rendra notamment hommage aux morts au monument des Héros à Kiev et rencontrera son homologue ukrainien, Oleksiy Reznikov", a précisé le ministère, sans donner plus de détails sur le programme pour des raisons de sécurité.