Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 11 juin

Kiev a revendiqué, samedi, la reprise de deux villages, ses premiers gains depuis le début de la contre-offensive.

La contre-offensive de l'armée ukrainiennes, qui est confirmée, commence à porter ses fruits, selon les revendications de Kiev. Les autorités du pays ont affirmé, dimanche 11 juin, avoir repris deux villages dans le sud-est du pays. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

L'armée ukrainienne affirme avoir repris deux villages

"Les glorieux soldats de la 68e brigade (...) ont libéré la localité de Blagodatné", ont "écrit sur Facebook les forces terrestres de l'armée ukrainienne, publiant une vidéo montrant des soldats avec un drapeau ukrainien dans un bâtiment détruit. Elles revendiquaient ainsi le premier gain territorial depuis le lancement de l'offensive. Ce village, qui comptait moins de 1 000 habitants avant la guerre, est situé à la limite des régions de Donetsk et de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine. Selon le porte-parole des unités chargées de la défense du "Front Tavria" qui ont participé à l'opération, Valery Cherchène, les Ukrainiens ont capturé deux soldats russes et des combattants séparatistes prorusses.

"Neskuchne, dans la région de Donetsk est à nouveau sous pavillon ukrainien", a affirmé peu après le service des gardes-frontières de l'Etat. Ce village se trouve dans la région orientale de Donetsk, le deuxième gain territorial de son offensive.

"La contre-offensive ukrainienne a commencé", a estimé le centre d'analyse américain Institute for the Study of War (ISW). Selon l'organisme, "les forces ukrainiennes ont mené des opérations contre-offensives dans au moins quatre zones du front" samedi alors que les autorités ukrainiennes entretiennent le flou sur leur stratégie.

>> Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la contre-offensive qui a débuté

Trois morts et 10 blessés dans le bombardement d'un bateau d'évacués des inondations

"Treize personnes ont été victimes du bombardement d'un bateau évacuant les gens de la rive gauche [du Dniepr]. Trois civils ont été tués, 10 autres ont été blessés, dont deux agents des forces de l'ordre", a écrit sur Telegram Oleksandre Prokoudine, gouverneur de la région de Kherson.

Dans la journée, les autorités ukrainiennes ont donné un bilan revu à la hausse des pertes humaines provoquées par les inondations après la destruction d'un barrage, avec six morts et 35 personnes portées disparues dans les zones sous leur contrôle. Dans les territoires occupés par les Russes, les responsables installés par Moscou ont quant à eux fait état cette semaine de huit morts et 13 disparus en liaison avec ce même drame.

La destruction, mardi, du barrage de Kakhovka sur le Dniepr a causé le déversement de trombes d'eau sur les villes et les villages voisins de ce fleuve, dont la capitale régionale Kherson, reprise en novembre par les soldats ukrainiens. Les deux camps se rejettent la responsabilité de cette catastrophe, qui a touché les deux rives du Dniepr, chacune contrôlée par l'un des belligérants.

>> CARTES. Guerre en Ukraine : visualisez depuis l'espace l'ampleur des inondations après la destruction du barrage de Kakhovka

L'infanterie ukrainienne, ciblée mercredi, s'engage à retourner au combat

Les troupes ukrainiennes dont les véhicules blindés Bradley de fabrication américaine ont été endommagés ou détruits dans un assaut contre les positions russes au sud-est de Zaporijjia, mercredi, se sont engagés dimanche à reprendre bientôt le combat. Sur les neuf véhicules attachés à l'unité d'infanterie mécanisée du groupe, six ont été détruits, trois ont été endommagés mais sont réparables et un était indemne. "Quand nos Bradley seront réparés, nous y retournerons", a assuré un autre soldat ukrainien. "Nous avons toujours cette fureur, et pas d'autres choix que de réussir", a assuré auprès de l'AFP un soldat sous couvert de l'anonymat.