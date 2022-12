Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 11 décembre

A deux jours de conférences pour l'Ukraine organisées à Paris, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky, dimanche. Sur le terrain, de nouvelles frappes russes et ukrainiennes ont été rapportées, alourdissant le bilan humain.

La guerre en Ukraine a fait de nouvelles victimes, dimanche 11 décembre, lors de bombardements russes et ukrainiens dans la région de Kherson et sur la ville occupée de Melitopol. Sur le front diplomatique, Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu avec Volodymyr Zelensky, pour notamment préparer des conférences de soutien à l'Ukraine, qui se tiendront mardi à Paris. Franceinfo rembobine le fil de cette nouvelle journée de conflit.

Un nouvel échange entre Macron et Zelensky

A deux jours de conférences pour l'Ukraine organisées à Paris, le président français et son homologue ukrainien se sont entretenus, par téléphone, pour préparer ces événements durant lesquels Volodymyr Zelensky interviendra en visioconférence. La première conférence, "Solidaires du peuple ukrainien", vise à réunir les alliés de l'Ukraine "pour répondre concrètement et à très court-terme à ses besoins urgents pour passer l'hiver, en particulier concernant l'accès à l'électricité, au chauffage, et à l'eau", selon l'Elysée. La seconde, baptisée "conférence franco-ukrainienne pour la résilience et la reconstruction", rassemblera près de 500 entreprises françaises pour investir sur le long-terme en vue de reconstruire l'Ukraine et son économie.

"Nous avons synchronisé nos positions avant un sommet virtuel du G7 et la conférence de soutien à Paris", a twitté le président ukrainien. "Nous avons discuté de la mise en œuvre de notre plan de paix en dix points, de coopération dans la défense et de stabilité énergétique", a-t-il ajouté. A la mi-novembre, il avait proposé un plan de paix comprenant dix parties, portant notamment sur l'intégrité territoriale, le sort des prisonniers ou la sécurité alimentaire de l'Ukraine. L'Elysée y a apporté "tout son soutien".

Deux morts dans des frappes sur la région de Kherson

Deux personnes ont été tuées dans des bombardements russes qui ont visé l'oblast de Kherson, selon le gouverneur de cette région du sud de l'Ukraine. Evoquant "45 frappes" qui ont visé ce territoire, Iaroslav Ianouchevitch a fait état de cinq autres personnes blessées. "L'ennemi a de nouveau attaqué les quartiers résidentiels de Kherson", a-t-il ajouté, sur son compte Telegram, affirmant que l'armée russe avait frappé une maternité, un café et des immeubles d'habitation.

La ville de Kherson a été reprise par les forces ukrainiennes, en novembre, lors d'une contre-offensive qui a entraîné le retrait des forces russes. Avant de traverser le fleuve Dniepr, les forces russes ont détruit les infrastructures des services publics de base et ont depuis bombardé à plusieurs reprises Kherson.

Des coupures de courant à Odessa

Dans la ville d'Odessa, au bord de la mer Noire, les coupures d'électricité d'urgence se sont poursuivies, dimanche, au lendemain d'attaques de drones russes, selon l'administration régionale. Le courant y a été "progressivement" rétabli. Les autorités ont également déclaré que des "interruptions de l'approvisionnement en eau" s'étaient produites en raison de pannes d'électricité dans certains quartiers de la ville.

L'Institut américain pour l'étude de la guerre a relevé que les forces russes avaient eu recours "à un nombre significativement plus élevé de drones de fabrication iranienne qu'au cours des semaines précédentes". Cela pourrait indiquer que "la Russie a récemment reçu ou s'attend à recevoir rapidement de nouvelles livraisons de drones en provenance d'Iran", selon ce groupe d'experts.

Un bombardement mortel sur la ville occupée de Melitopol

Les forces ukrainiennes ont attaqué, samedi soir, la ville de Melitopol, occupée par la Russie, dans le sud de l'Ukraine, selon des sources issues des deux camps. L'attaque a détruit un "centre de loisirs" aux abords de la ville, tuant deux personnes et en blessant dix autres au moment où des gens dînaient, selon le chef d'occupation dans la région de Zaporijjia. Le maire en exil de cette ville ukrainienne, Ivan Fedorov, a affirmé pour sa part que les forces ukrainiennes avaient tué des dizaines "d'envahisseurs" en frappant la ville.