Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 6 janvier

Des combats ont continué à Bakhmout malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par Moscou.

La guerre continue en Ukraine, malgré l'annonce par Moscou d'un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures. Les duels d'artillerie se sont notamment poursuivis vendredi 6 janvier à Bakhmout, le point chaud du front dans l'est de l'Ukraine. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Pour Washington, les frappes contre l'Ukraine prouvent que le cessez-le-feu russe était "cynique"

Les Etats-Unis ont estimé que les frappes conduites vendredi 6 janvier dans l'est de l'Ukraine montraient que le cessez-le-feu annoncé par Vladimir Poutine pour le Noël orthodoxe constituait une démarche "cynique". Le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, a déclaré à la presse: "Je crois que la validité de cette évaluation a été confirmée, étant donné ce à quoi nous avons assisté toute la journée."

"Notre inquiétude est que Moscou n'utilise un quelconque arrêt des combats pour se rééquiper, se regrouper et enfin réattaquer en faisant preuve de plus de vengeance, de brutalité et même de létalité", a-t-il encore dit.

Le cessez-le-feu russe n'est "pas crédible", selon l'Union européenne

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell a qualifié vendredi 6 janvier d'"hypocrisie" le cessez-le-feu annoncé par Moscou en Ukraine, à l'occasion du Noël orthodoxe, le jugeant "pas crédible". "La réponse qui nous vient à tous à l'esprit, c'est le scepticisme face à tant d'hypocrisie", a-t-il estimé.

Vladimir Poutine a ordonné jeudi à son armée d'observer un cessez-le-feu "sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine" les 6 et 7 janvier, la première trêve d'ampleur depuis le début de l'invasion russe il y a près d'un an. Malgré cette annonce, des duels d'artillerie se sont poursuivis vendredi.

Les Etats-Unis fournissent une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars à l'Ukraine

Les Etats-Unis fourniront une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars pour l'Ukraine, avec notamment des blindés d'infanterie de type Bradley, a annoncé vendredi 6 janvier la Maison Blanche. Cette assistance, dont le détail sera donné par le Pentagone plus tard dans la journée, doit aussi inclure des véhicules blindés de transport de troupes ainsi que des obusiers.

Washington et Berlin avaient déjà annoncé la veille qu'ils livreraient à Kiev des blindés d'infanterie, de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand, mais n'avaient pas indiqué les modèles. L'Allemagne va ainsi envoyer à l'armée ukrainienne 40 blindés "Marder" au premier trimestre 2023 et dispenser une formation de huit semaines sur leur maniement, a affirmé le gouvernement allemand.