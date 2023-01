Guerre en Ukraine : le cessez-le-feu n’a pas eu lieu à Bakhmout

Alors que Vladimir Poutine a annoncé une trêve pour Noël, que l’Ukraine a refusée, les combats continuent dans le Donbass, région au cœur du conflit depuis son démarrage.

Bakhmout, ville défigurée par la guerre, et ses rues désertes vivent encore au rythme des bombardements malgré l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Dans le centre, protégé par des sacs de sable, un bâtiment est surnommé par les Ukrainiens “pointe d’invincibilité“. Dans cette grande pièce, les habitants viennent chercher chaleur et réconfort. C’est ici qu’ils ont appris la trêve de Noël annoncée par Vladimir Poutine. “Je ne crois pas un seul mot de ce que disent les Russes et de ce que Poutine a promis”, affirme une habitante.

Des habitants résignés

Les habitants semblent résignés. “Je pense que la guerre va durer”, affirme l’un d’eux. “Difficile de dire si les tirs que nous entendons sont russes ou ukrainiens. Ce qui est sûr, c’est que le président Zelensky a fustigé ce cessez-le-feu ordonné de façon unilatérale par Vladimir Poutine. Deux possibilités : soit l’Ukraine poursuit les combats au risque de ternir son image ou ils profitent de ces prochaines heures pour se réarticuler et préparer une contre-offensive“, analyse Dorothée Olliéric, envoyée spéciale à Bakhmout.