Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 31 mars

Les forces russes ont quitté le site nucléaire de Tchernobyl, au nord de l'Ukraine, mais ils ont pris des otages, ont annoncé des responsables ukrainiens jeudi 31 mars. Cette prise importante du début de la guerre a pris fin à 22 heures (heure française). Mais cet événement n'est pas le seul qui a marqué la journée. Franceinfo revient sur les moments forts du 31 mars.

Les forces russes ont quitté le site nucléaire de Tchernobyl avec des otages selon Kiev

Le site nucléaire de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, n'est plus occupé par l'armée russe. Le retrait entamé en fin d'après-midi jeudi, a pris fin vers 22 heures, heure française, a annoncé l'agence nucléaire ukrainienne, Energoatom, sur son compte Facebook (en ukrainien). Mais les troupes russes sont reparties avec des otages. Selon l'agence ukrainienne, ces otages sont "des membres de la Garde Nationale qu'ils retenaient (...) depuis le 24 février", a déclaré sur Telegram l'agence d'Etat ukrainienne, citant des employés.

La Russie ne livrera pas de gaz aux Occidentaux qui refusent de payer en roubles

Vladimir Poutine ne transigera pas. Le président russe a réaffirmé qu'il ne livrera pas de gaz aux Occidentaux qui refusent de payer en roubles. Une exigence qu'il appliquera dès vendredi. En conséquence, l'Allemagne et la France se "préparent" à un potentiel arrêt des importations de gaz russe.

"Il peut y avoir une situation dans laquelle" vendredi "il n'y aura plus de gaz russe", et "c'est à nous de préparer ces scénarios", a déclaré le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, lors d'une conférence de presse avec le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck.

> > On vous explique omment la Russie pousse les Européens au bras de fer en exigeant un paiement du gaz en roubles

Une incertitude qui a fait plonger les marchés boursiers en fin de journée, surtout en Europe où l'activité économique est largement dépendante de cette source d'énergie. La place de Paris a terminé en net repli (-1,21%), tout comme Francfort (-1,31%), et Milan (-1,10%). C'est le plus fort recul sur le trimestre, excepté pour Londres, depuis l'arrivée du Covid-19 début 2020.

Le cessez-le-feu à Marioupol pas respecté

"Bien sûr que ça tire encore", témoigne une habitante de Marioupol (vidéo ci-dessous), ville portuaire ukrainienne bombardée par les Russes. Pourtant, Moscou avait promis un cessez-le-feu à partir de dix heures jeudi matin (9 heures, heure de Paris) pour évacuer des civils. Mais lebruit sourd des bombardements ne s'est jamais arrêté, selon les reporters de France 2 présents sur place.

Les civils devaient arriver dans la ville de Zaporijia, où se trouvent des hôpitaux, dont un militaire. Si plusieurs centaines de voitures sont arrivées à destination, les bus qui ont été mis à dispositions des habitants de Marioupol pour fuir sont restés bloqués à 80 km de la ville, révèle notre journaliste envoyée spéciale en Ukraine. Jeudi en fin de journée, Moscou a de nouveau annoncé qu'un couloir humanitaire sera ouvert vendredi à 10 heures (9 heures, heure de Paris).

La barre des 4 millions de réfugiés dépassée

Le nombre de réfugiés dépasse désormais la projection initiale faite par le Haut-commissariat aux réfugiés au début de la guerre. Au total, 4 019 287 Ukrainiens, essentiellement des femmes et des enfants, ont quitté le pays pour fuir la guerre, selon le chiffre actualisé du site dédié du HCR. C'est la Pologne qui accueille le plus de réfugiés, avec plus de 2,3 personnes présentes dans le pays.

La haute commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU, Michelle Bachelet, a quant à elle dénoncé des "crimes de guerre" commis par la Russie dans le pays.