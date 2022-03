DIRECT. Guerre en Ukraine : "Les signaux que nous entendons dans les négociations sont positifs", se félicite Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

Une lueur d'espoir. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vu des signes positifs aux négociations en cours avec la Russie. "Nous pouvons dire que les signaux que nous entendons dans les négociations sont positifs, mais ils ne font pas oublier les explosions ou les obus russes", a affirmé, mardi 29 mars, Volodymyr Zelensky dans un message-vidéo. A l'issue de pourpalers à Istanbul, le vice-ministre de la Défense russe Alexandre Fomine avait annoncé mardi que Moscou allait "réduire radicalement (son) activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv", dans le nord du pays. Suivez notre direct.

Les Américains septiques. Pour le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby, il ne s'agit que d'un "repostionnement" et non d'un "vrai retrait". "On verra s'ils tiennent parole", a également dit le président américain Joe Biden à des journalistes, peu après s'être entretenu avec les dirigeants français, britannique, allemand et italien.

L'accalmie se fait attendre sur le terrain. Une frappe russe a touché mardi matin le bâtiment de l'administration régionale de Mykolaïv, ville proche d'Odessa qui connaissait pourtant un répit dans les bombardements ces derniers jours. Au moins douze personnes sont mortes et 33 autres blessées, selon un nouveau bilan donné par le président Zelensky.

Discussion entre Macron et Poutine. A la suite d'un échange téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a posé comme condition à une évacuation des civils de Marioupol la reddition des forces ukrainiennes qui défendent la ville. La présidence française a pour sa part estimé que les conditions pour lancer dans les prochains jours une opération humanitaire au secours des habitants de Marioupol ne "sont pas réunies à ce stade".