Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 2 novembre

Il se félicite d'un accord "important pour le monde". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué mercredi 2 novembre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Ce déblocage intervient après le retour de Moscou dans l'accord international conclu en juillet avec Kiev, et négocié par la Turquie. Pour le président Zelensky, cette reprise signe une victoire diplomatique et "l'échec de l'agression russe". Franceinfo récapitule les principaux développements de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

La Russie de retour dans l'accord sur les céréales

Moscou a annoncé la reprise de sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes après avoir reçu des "garanties écrites" de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport. Moscou avait suspendu sa participation samedi 29 octobre après une attaque sur sa flotte en Crimée.

Les Etats-Unis inquiets au sujet de l'usage d'armes nucléaires

Washington s'est dit de "plus en plus préoccupé" mercredi quant à l'éventualité d'une frappe nucléaire de la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. "Nous surveillons cela du mieux que nous pouvons", a affirmé John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, organe rattaché au président américain Joe Biden, lors d'un entretien avec la presse. De son côté, la diplomatie russe a réaffirmé dans un communiqué (en anglais) qu'une "guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit pas être déclarée".

Moscou dit détenir des "preuves" de l'implication britannique dans de récentes attaques

La Russie va convoquer l'ambassadeur britannique pour lui remettre des "preuves", selon elle, de l'implication de Londres dans de récentes attaques contre la flotte russe en Crimée, a précisé Moscou mercredi. "Il n'y a bien sûr aucun doute sur l'implication des services secrets britanniques" dans l'attaque contre des navires russes fin octobre en mer Noire et dans le sabotage de gazoducs en septembre, a déclaré à la presse la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Des accusations que Londres a jusqu'à présent intégralement rejetées.

Près de "16 000 foyers" privés d'électricité dans la région de Kiev

"Nos ingénieurs électriciens ont travaillé sans relâche, a expliqué sur Telegram le gouverneur de l'oblast de la capitale ukrainienne, Oleksiy Kuleba, mercredi. Kiev avait été plongée dans le noir, lundi, après des frappes russes sur des centrales électriques. L'eau potable avait également été coupée, avant d'être rétablie mardi, avec une partie de l'alimentation électrique des foyers.

La Suisse promet 100 millions de dollars d'aides pour l'Ukraine

Une enveloppe face à la "détresse". Le gouvernement suisse a annoncé mercredi 2 novembre l'octroi d'une aide humanitaire de 100 millions d'euros l'Ukraine pour remettre sur pieds l'approvisionnement en eau potable et les infrastructures énergétiques endommagées, à l'approche d'un hiver qui s'annonce "rigoureux", a expliqué le Conseil fédéral suisse. Cette aide s'ajoute aux fonds déjà débloqués ces derniers mois par l'Union européenne (plus de 500 millions d'euros au total) ou encore par l'Arabie saoudite (environ 400 millions d'euros).