Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 13 janvier

Selon les autorités ukrainiennes, les combats sont toujours en cours dans la petite ville de Soledar, que les forces russes affirment avoir prise.

La Russie a affirmé vendredi 13 janvier avoir pris le contrôle de Soledar à l'issue d'une bataille acharnée, une annonce démentie par Kiev, selon qui des combats se poursuivaient dans cette petite ville de l'est de l'Ukraine, près de Bakhmout. Les autorités ukrainiennes ont également demandé davantage d'armes aux puissances occidentales, estimant par ailleurs que le pays était "de facto" membre de l'Otan. Franceinfo revient sur les événements marquants de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Bataille de communication autour des combats à Soledar

Les forces russes ont-elles pris Soledar ? "Les combats pour Soledar se poursuivent", a affirmé dans son rapport du soir l'état-major ukrainien sans autre précision. Le ministère russe de la Défense a affirmé qu'avait été achevée "le 12 janvier (jeudi) dans la soirée" la "libération de la ville de Soledar", dans un communiqué.

Dans un rare signe de reconnaissance entre ces deux structures qui sont souvent entrées en rivalité sur le terrain en Ukraine, l'armée russe a salué ensuite dans un message les "actions courageuses" des combattants du groupe de mercenaires russes Wagner, dont les hommes ont mené "l'assaut direct contre les quartiers résidentiels de Soledar".

Le porte-parole du commandement Est de l'armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty, a affirmé dans la journée que ses troupes gardaient la situation "sous contrôle dans des conditions difficiles" face "aux meilleures unités (du groupe russe de mercenaires) Wagner et d'autres forces spéciales" russes.

L'Ukraine admet traverser "une phase difficile de la guerre"

"C'est une phase difficile de la guerre", a souligné la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, reconnaissant "une offensive (russe) de forte intensité". Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un organisme basé aux Etats-Unis, la capture de Soledar, une petite ville d'environ 10 000 habitants avant la guerre, est cependant "peu susceptible de présager un encerclement imminent de Bakhmout", cible principale de l'armée russe, située à 15 kilomètres au sud-ouest de Soledar.

A Siversk, à 25 km au nord de Soledar, les bruits de l'artillerie résonnaient vendredi. Une frappe russe a par ailleurs tué deux femmes, âgées de 59 et 64 ans, près de Koupiansk, dans la région de Kharkiv (nord-est), a annoncé le gouverneur régional, Oleg Synegoubov.

Kiev exhorte ses partenaires à lui livrer des armes

Pour faire face à l'armada russe, Kiev a de nouveau appelé ses alliés occidentaux à lui fournir plus d'armes et d'équipements militaires performants. "Pour gagner cette guerre, nous avons besoin de plus d'équipements militaires, d'équipements lourds", a exhorté sur Telegram Andriï Iermak, le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, alors que l'Ukraine réclame inlassablement des chars lourds ainsi que des missiles de longue portée.

L'Ukraine a estimé vendredi être devenue "de facto" membre de l'Otan. "C'est vrai. C'est un fait", a déclaré à la BBC le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov. "Je suis sûr que dans un avenir proche, nous deviendrons membre de l'Otan, de jure", a-t-il poursuivi, en écho à la demande formelle de Kiev à ce sujet.

Des avions de l'Otan déployés en Roumanie

L'Otan a annoncé vendredi le déploiement d'avions de surveillance Awacs en Roumanie à partir de mardi pour soutenir sa présence renforcée dans la région et "surveiller l'activité militaire russe". Le Conseil de sécurité de l'ONU devait se réunir à 21 heures, heure de Paris, pour discuter de la situation en Ukraine, près de 11 mois après le début de l'invasion russe.