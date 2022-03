Guerre en Ukraine : "C'est une expérience qu'on n'oublie pas", confient Didier et Sabine, organisateurs de convoi en Pologne

Didier Hoog et Sabine Meyer se sont rendus à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, d'où ils sont repartis avec 19 réfugiés. Ils racontent leur expérience, vendredi 18 mars.

Par esprit de solidarité, Didier Hoog et Sabine Meyer, propriétaires de gites dans le Béarn, n'ont pas hésité à prendre leur voiture pour se rendre en Pologne, à la rencontre de réfugiés ukrainiens. "Nous ne savions pas trop ce que nous allions trouver. Le problème, c'est qu'on ne réfléchit plus, il y a des vies à sauver", confie Didier Hoog. 19 personnes sont reparties avec eux vers la France.

"Ce sont des gens extraordinaires"

"C'est une expérience qu'on n'oublie pas. Ce sont des gens extraordinaires, avec un courage exemplaire, et ça nous a donné de la force", commente de son côté Sabine Meyer. Les maris, enrôlés dans l'armée, sont toujours en Ukraine, où ils combattent. "Ce matin encore, [les femmes réfugiées] nous parlent, elles nous disent qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être évacués, et que s'ils étaient évacués, leurs hommes pourraient mieux défendre et mieux se battre", rapporte la bénévole.

