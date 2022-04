Guerre en Ukraine : bombardements à Kiev pendant la visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres

La capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de frappes russes jeudi 28 avril au soir, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Au moins trois blessés sont à déplorer, selon le maire. Antonio Guterres "est en sécurité", mais "choqué", d'après ses équipes.

Sur place, les journalistes ont vu un étage d'un bâtiment en feu avec de la fumée noire s'échappant des fenêtres brisées, tandis que de nombreux policiers et des secouristes étaient présents sur les lieux.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a rapidement dénoncé sur Twitter un "acte odieux de barbarie", indiquant que la capitale avait été frappée par des missiles de croisière. "La Russie démontre une fois de plus son attitude envers l'Ukraine, l'Europe et le monde", a-t-il ajouté.

