Guerre en Ukraine : Benoît Payan, le maire de Marseille, a rencontré Volodymyr Zelensky à Kiev

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce vendredi à Kiev, indique France Bleu Provence. Avec sept autres maires de grandes villes européennes, Benoît Payan a ratifié un protocole d'accord de reconstruction durable des villes ukrainiennes. "Dès la fin du conflit", la ville de Marseille y enverra notamment ses marins-pompiers.

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution de la situation en direct

"C'est une rencontre incroyable, dans un moment incroyable", réagit Benoît Payan sur France Bleu Provence. "Je n'étais jamais allé dans un pays en guerre. Il faut imaginer ce qu'est Kiev, ce qu'est l'Ukraine, avec des checks-points partout, des carcasses d'avions, de tanks... Et au milieu, un palais présidentiel incroyable avec des sacs de sable partout et un président qui se tient debout, digne et marqué."

Je suis allé en Ukraine rencontrer le Président @ZelenskyyUa avec 7 maires d’Europe pour témoigner de la solidarité sans faille de Marseille avec le peuple ukrainien. pic.twitter.com/k8LycAy22p — Benoît Payan (@BenoitPayan) August 19, 2022

Avec la délégation d'Eurocities, composée donc des maires d'Athènes, de Florence, d'Helsinki, de Lyon, d'Oslo, de Riga et de Tirana, Benoît Payan a signé un protocole d'accord de reconstruction des villes ukrainiennes. L'objectif est de mettre en place "une réhabilitation rapide, écologique mais aussi respectueuse de l’Etat de droit ainsi que des droits civiques", précise la ville de Marseille dans un communique. "L’Ukraine pourra également compter sur le bataillon de marins-pompiers de Marseille", ajoute l'élu.

Une place Kiev sera également prochainement baptisée à Marseille pour célébrer un nouveau jumelage exceptionnel. En effet, les deux villes se sont engagées à coopérer dans les domaines de la sécurité civile, de la culture et du patrimoine, de la construction d’établissements éducatifs, de la santé et de la promotion de la paix. "Les habitants de Kiev et de Marseille sont désormais des peuples frères", se félicite Benoît Payan.