Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky réclame aux pays occidentaux de ne plus délivrer de visas aux citoyens russes

"Les Russes doivent vivre dans leur propre monde aussi longtemps qu'ils n'auront pas changé de philosophie." Alors que la Russie prépare un référendum dans la province ukrainienne de Zaporijjia, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, réclame une mise au ban des citoyens russes, dans un entretien au Washington Post (en anglais), lundi 8 août, afin d'empêcher la Russie d'annexer davantage le territoire ukrainien. Le dirigeant appelle les pays occidentaux à ne plus délivrer de visas à ces ressortissants, notamment touristiques.

Selon lui, cette sanction devrait également concerner les Russes qui ont quitté leur pays pour des motifs politiques : "La population a choisi ce gouvernement et elle ne le combat pas" aujourd'hui, justifie-t-il. Le Kremlin a vivement condamné les propos de Volodymyr Zelensky. "L'irrationalité de sa pensée dépasse toute mesure", a déclaré le porte-parole Dimitri Peskov, cité par les agences russes. "De telles initiatives ne sentent pas très bon" et "tenter d'isoler les Russes est voué à l'échec".

La question des visas délivrés aux citoyens russes agite les voisins européens de la Russie depuis déjà plusieurs semaines. La Première ministre estonienne, Kaja Kallas, a réagi dans la foulée des déclarations du président ukrainien. "Visiter l'Europe est un privilège, pas un droit humain", a-t-elle écrit sur Twitter. "Tant que Schengen continue de délivrer des visas, les voisins de la Russie en portent le fardeau", a-t-elle ajouté, désignant la Finlande, l'Estonie et la Lituanie. "Il est temps de mettre fin au tourisme depuis la Russie."

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now