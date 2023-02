Guerre en Ukraine : "Aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue", lance Emmanuel Macron

Le président de la République a prononcé un discours lors de la 59e Conférence de Munich sur la sécurité, vendredi.

"Très clairement, aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue" dans le cadre de la guerre en Ukraine, a déclaré Emmanuel Macron, vendredi 17 février, lors d'un discours prononcé pendant la 59e Conférence de Munich (Allemagne) sur la sécurité. Le chef de l'Etat a pointé du doigt l'attitude de la Russie, "qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre et d'aller jusqu'aux crimes de guerre."

Un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, conflit jugé "catastrophique et injustifié", le président français a dressé le bilan "considérable" de la guerre. Il a dénoncé des "meurtres, des destructions systématiques d'infrastructures civiles et donc une systématisation des crimes de guerre contre le peuple ukrainien, mais également des menaces nucléaires". Et cette guerre a "sur le monde des effets calamiteux, dont la Russie porte l'entière responsabilité", a insisté Emmanuel Macron, évoquant notamment "la crise alimentaire".

"Réinvestir massivement" dans la défense européenne

Le chef de l'Etat estime qu'il "n'y aura pas de paix durable et complète sur notre continent sans que nous sachions embrasser la question russe de manière lucide, sans aucune complaisance". Face à ce constat, le président français rappelle les séries de sanctions européennes qui ont été prises à l'encontre de la Russie, ainsi que "le soutien militaire, économique et humanitaire à l'égard de l'Ukraine". Emmanuel Macron souhaite "intensifier notre soutien et notre effort pour aider à la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne". "Nous sommes prêts à un conflit prolongé, mais en disant ça, je ne le souhaite pas'", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron appelle les Européens "à réinvestir massivement" dans leur défense et à "repenser notre doctrine de sécurité". "Je souhaite que nous adoptions avant l'été un ambitieux programme européen de défense", a déclaré le chef de l'État.