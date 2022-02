Guerre en Ukraine : au moins 100 000 personnes manifestent à Berlin en solidarité avec l'Ukraine, selon la police

Une foule interminable. Au moins 100 000 personnes ont manifesté dans les rues de Berlin en solidarité avec l'Ukraine, dimanche 27 février, a annoncé à l'AFP un porte-parole de la police de la capitale allemande. Les organisateurs ont, eux, évoqué 500 000 participants.

Les manifestants, réunis devant la Porte de Brandebourg et le Reichstag, le bâtiment de la chambre des députés, arboraient des drapeaux aux couleurs jaune et bleue du drapeau ukrainien. "Berlin à 670 km de la ligne de front", "Stop the killer", "Pas de troisième Guerre mondiale" figuraient sur les pancartes dans le cortège.

#Ukraine protest in Berlin. It’s the largest protest for peace and against the Russian invasion so far. Demonstrators demand an end to Russian aggression and decisive German support. #StandWithUkraine #b2702 pic.twitter.com/RkDHeGqANs